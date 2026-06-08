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18+
08.06.2026 в 18:20

Мишустин поручил зафиксировать порог выручки бизнеса для уплаты НДС

Ранее с таким предложением выступил президент Владимир Путин

Председатель правительства России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами поручил кабинету министров и Госдуме зафиксировать порог выручки бизнеса для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на уровне 20 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В 2026 году индивидуальные предприниматели и компании, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), могут не платить НДС, если их выручка не превышает 20 млн руб. в год. В 2027 году порог выручки планировали снизить до 15 млн руб., в 2028-м — до 10 млн руб.

В минувшую пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин заявил о необходимости отложить снижение порога выручки и попросил правительство с Госдумой внести соответствующие поправки в законодательство.

«Совместно с депутатами Госдумы надо проработать необходимые законодательные изменения для организаций, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Президент принял решение о приостановлении дальнейшего снижения порога выручки. Он будет зафиксирован на текущем уровне — 20 млн руб.», — говорится в сообщении кабмина.

НДС Правительство Михаил Мишустин USN
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