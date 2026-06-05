НДС, цифровые платформы и переезд госкомпаний в регионы: о чем говорил Путин на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин поручил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума.

В 2026 году индивидуальные предприниматели и компании, применяющие упрощенную налоговую систему, могут не платить НДС, если их выручка не превышает 20 млн руб. в год. В 2027 году порог выручки хотят снизить до 15 млн руб., в 2028-м — до 10 млн руб.

Путин заявил о необходимости отложить снижение порога выручки и попросил правительство с Госдумой внести соответствующие поправки в законодательство.

Также глава государства поручил правительству подготовить стратегии развития автономных систем и цифровых платформ. Кроме того, президент призвал подумать о льготных условиях для малого и среднего бизнеса в сфере производства, и ускорить принятие поправок в Трудовой кодекс, закрепляющих инструмент стажировок и модернизирующих ученический договор.

Путин напомнил о договоренности с госкомпаниями и корпорациями об их переезде из Москвы в регионы. Это позволит разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса в субъектах РФ. В частности, находятся в финальной стадии решения о переезде компаний группы РЖД из Москвы в регионы.