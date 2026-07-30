Microsoft увеличила доходы от поисковой рекламы на 10%

Microsoft опубликовала финансовые результаты за IV квартал 2026 финансового года (период завершился 30 июня 2026 года). Финансовый год компании не совпадает с календарным: он начинается 1 июля и заканчивается 30 июня. За отчетный период выручка корпорации выросла на 18% год к году, до $90 млрд, а чистая прибыль увеличилась на 31%, до $35,8 млрд.

Одним из драйверов роста стал рекламный бизнес. Выручка от поисковой рекламы без учета расходов на привлечение трафика (TAC) увеличилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доходы от Windows и устройств сократились на 7%, а игровое направление Xbox показало снижение выручки на 10%.

Компания также увеличила инвестиции в продвижение своих продуктов. Расходы на продажи и маркетинг в квартале выросли до $7,6 млрд против $7,3 млрд годом ранее. По итогам всего финансового года этот показатель достиг $26,7 млрд.

По словам генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы, ключевым фактором роста остается искусственный интеллект. Впервые годовая выручка облачной платформы Azure превысила $100 млрд, а число платных пользователей Microsoft 365 Copilot достигло более 30 млн. Выручка облачного бизнеса Microsoft за квартал выросла на 27% и составила $59,3 млрд.

Ранее Google сообщила о росте рекламной выручки на фоне активного внедрения искусственного интеллекта в свои сервисы. Во втором квартале 2026 года доходы от поиска и других рекламных направлений Alphabet увеличились на 17% год к году, а реклама на YouTube принесла на 13% больше.