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23.07.2026 в 08:30

Рекламные доходы Google выросли на фоне развития ИИ

Общая выручка Alphabet выросла почти на четверть

Google зафиксировал рост рекламной выручки на фоне активного внедрения искусственного интеллекта в свои сервисы. Во втором квартале 2026 года доходы от поиска и других рекламных направлений Alphabet увеличились на 17% год к году, а реклама на YouTube принесла на 13% больше.

Глава Alphabet Сундар Пичаи заявил, что технологии ИИ помогают Google увеличивать вовлеченность пользователей в Поиске, YouTube и сервисе Gemini. По его словам, новые функции на основе искусственного интеллекта не сокращают использование поисковика, а, наоборот, стимулируют рост числа запросов и взаимодействия с платформами.

Для рекламодателей развитие ИИ открывает новые возможности: Google расширяет персонализацию выдачи, улучшает рекомендации на YouTube и меняет подходы к продвижению брендов.

Рост рекламного бизнеса стал одним из ключевых факторов увеличения общей выручки Alphabet, которая во втором квартале выросла на 24% в годовом выражении.

Ранее Сундар Пичаи подвел итоги просмотров чемпионата мира по футболу на YouTube. По его данным, видеоконтент, связанный с турниром, привлек более 1,7 млрд уникальных зрителей по всему миру.

Юлия Топольская
Google
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