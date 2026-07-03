Michael Kors выбрал новое медиаагентство

Michael Kors завершил тендер на медиаобслуживание в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), выбрав независимое агентство PMG. Новый контракт охватывает 58 рынков, включая Великобританию.

В рамках сотрудничества PMG займется разработкой полноканальной медиастратегии, интегрированным планированием коммуникаций и аналитикой эффективности рекламных кампаний. Агентство также будет отвечать за объединение бренд-маркетинга и performance-направления.

PMG сменило Carat (входит в Dentsu), которое ранее управляло медиабюджетом Michael Kors в регионе EMEA. Для PMG это расширение сотрудничества с брендом: агентство уже ведет медиааккаунт Michael Kors в США.

Одним из ключевых факторов победы стала собственная технологическая платформа Alli, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать результаты рекламных кампаний на всех рынках и объединять данные в единую систему. В PMG отмечают, что намерены сосредоточиться на создании инфраструктуры, связывающей рекламные инвестиции с бизнес-показателями бренда, а не только на традиционном медиапланировании.

В марте PMG обновило позиционирование и запустило новый сайт. Ребрендинг сопровождается слоганом «Built for Outcomes» («Создано для достижения результатов»), который должен подчеркнуть фокус компании на измеримом маркетинговом эффекте.

Ранее сообщалось, что Zoom впервые в своей истории доверила медиазакупки и маркетинговые стратегии медиа-агентству. Партнером стало PMG, выигравшее тендер у Horizon Media и Havas.