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02.11.2026 в 09:10

MGCom взыскивает с «Делимобиля» 36 млн рублей за рекламу

Агентство обратилось с иском в суд

MGCom (ООО «Эмджиком») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») на сумму 36,6 млн руб.

Спор связан с задолженностью по договору оказания рекламных услуг. Речь идет о размещении рекламы в системе «Яндекс Директ». Помимо основного долга, истец требует взыскать неустойку. На данный момент дело находится на рассмотрении.

Летом MGCom обратилось в суд с иском к сети клиник «Подружки» о взыскании более 12 млн руб. Ранее MGCom взыскал с Redmond почти 64 млн руб. Суд отказался проводить экспертизу, оценивающую качество рекламных услуг.

Юлия Топольская
Суд закон
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