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15.07.2026 в 11:34

«Подружки» отказались платить MGCom за рекламу

Агентство взыскивает с сети клиник более 12 млн рублей через суд

Арбитражный суд Москвы рассмотрит спор между ООО «ЭМДЖИКОМ» и ООО «Сеть клиник Подружки» о взыскании задолженности по договору на оказание рекламных услуг. Рекламное агентство просит вернуть долг в 10.9 млн руб. и неустойку в 1.4 млн руб.

Конфликт касается оплаты услуг за октябрь-декабрь 2025 года. Согласно позиции ответчика, договор был расторгнут еще в октябре 2025 года. Компания утверждает, что направила исполнителю уведомление о прекращении сотрудничества, поэтому обязанности оплачивать последующие услуги у нее не возникло.

В свою очередь рекламное агентство заявляет, что такого уведомления не получало и продолжало размещать рекламные материалы в соответствии с договором, рассчитывая на оплату оказанных услуг.

На предварительном заседании истец подтвердил исковые требования в полном объеме, а ответчик представил письменный отзыв с возражениями. Суд назначил заседание на 19 октября. До этой даты сторонам необходимо рассмотреть возможность мирного урегулирования конфликта.

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Рекламное агентство «СА Медиа» (входит в SA MEDIA GROUP ) к ООО «ДЭЛ» о взыскании задолженности по договору оказания услуг. Общая сумма требований составила 21,68 млн руб.

Юлия Топольская
MGCom Подружки
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