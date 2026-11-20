Несколько крупных рекламодателей приостановили размещение рекламы в TikTok в Испании после расследования о распространении на платформе материалов сексуального насилия над детьми, сообщает Digiday.

Поводом стали публикации испанского расследовательского издания Maldita.es. Журналисты обнаружили рекламу известных брендов рядом с контентом, связанным с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних, и передали собранные материалы в прокуратуру. После этого ведомство начало расследование.

Среди компаний, остановивших рекламную активность, — банк Santander и энергетическая компания Moeve. Также приостановили размещение несколько клиентов крупных рекламных холдингов. Компании опасаются, что соседство их рекламы с подобными материалами может нанести ущерб репутации брендов.

Ранее власти Испании потребовали от TikTok приостановить работу в стране до тех пор, пока платформа не удалит материалы с насилием над детьми.