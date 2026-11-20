Американский актер Джеффри Стэнфилд подал в суд на владельца бренда одежды RomperJack — компанию Cooper Street. По его утверждению, бренд использовал фотографии с фотосессии 2021 года, чтобы создать с помощью искусственного интеллекта новые изображения и видео для рекламы в соцсетях. При этом разрешения на создание ИИ-контента он не давал.

Дело в том, что в 2021 году Стэнфилд участвовал в съемке для RomperJack в обмен на одежду. Однако после смены владельца бренда в январе 2025 года фотографии решили использовать повторно. Новый владелец компании Эммануэль Салливан, как утверждает истец, признал в переписке, что ИИ-обработка была сделана уже после приобретения бизнеса. Таким образом, речь идет не просто о публикации старых снимков, а о создании на их основе нового рекламного контента.

Стэнфилд считает, что такая реклама создает ложное впечатление, будто он сотрудничает с брендом и поддерживает его продукцию. Это может мешать другим рекламным контрактам и снижать стоимость его услуг. Истец обвиняет компанию в незаконном использовании его изображения, ложной рекламной ассоциации и недобросовестной конкуренции.

Он требует компенсации, передачи ему прибыли от спорной рекламы и запрета на дальнейшее использование его внешности в ИИ-контенте без письменного согласия.