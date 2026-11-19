Суд по интеллектуальным правам (СИП) поддержал Роспатент, отказавший ГУП «Мосгортранс» в требовании частично аннулировать товарные знаки «По Пути» и poputi, принадлежащие ростовскому ООО «Попути Шеринг Систем». Компания оказывает услуги аренды электросамокатов и велосипедов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Обозначения зарегистрировали в 2019-м и 2021 годах для трех классов услуг. «Мосгортранс» просил прекратить их правовую охрану в отношении части услуг, связанных с пассажирскими, автобусными и автомобильными перевозками. В обоснование возражения предприятие ссылалось на нормы закона о регистрации обозначений, характеризующих услуги, и утрате ими различительной способности из-за использования разными лицами.

В феврале Роспатент отклонил возражения. Ведомство посчитало, что «при восприятии элемента «По пути» потребитель будет домысливать», о каком маршруте и способе передвижения идет речь. Кроме того, представленные доказательства не подтвердили широкое и продолжительное использование обозначения независимыми компаниями.

При этом «Мосгортранс» самостоятельно развивает сервис «По пути» — систему персонализированных перевозок по требованию. Она работает в Новой Москве с 2021 года.

Параллельно ООО «Попути Шеринг Систем» взыскивает с «Мосгортранса» более 120 млн руб. компенсации за незаконное, по мнению истца, использование брендов. Рассмотрение этого дела в Арбитражном суде Москвы приостановлено.

«Мосгортранс» — крупнейший в России оператор наземного городского пассажирского транспорта, обслуживающий около 750 автобусных и электробусных маршрутов.