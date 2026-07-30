Meta* увеличила выручку на 28% на фоне роста цен на рекламу

Meta (*признана экстремисткой и запрещена в РФ) по итогам второго квартала 2026 года увеличила выручку на 28% — до $60,8 млрд. Основным источником роста остался рекламный бизнес: количество показов рекламы на платформах компании, включая Facebook и Instagram (обе соцсети запрещены в РФ, принадлежат Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ), выросло на 14%, а средняя стоимость рекламного объявления увеличилась на 12% по сравнению с прошлым годом.

Доходы от рекламы выросли на 27% в годовом исчислении до $59,4 млрд. Одновремено компания существенно нарастила расходы, в том числе на развитие искусственного интеллекта. Общие затраты и операционные расходы выросли на 55% и достигли $42,03 млрд. В эту сумму вошли расходы по судебным разбирательствам на $2,4 млрд и выплаты при сокращении сотрудников на $1,18 млрд. Чистая прибыль компании снизилась на 13,6% — до $15,85 млрд.

Глава Meta* Марк Цукерберг заявил, что искусственный интеллект становится ключевым фактором развития бизнеса. По его словам, технологии ИИ уже помогают совершенствовать продукты компании, создавать новые сервисы и открывать возможности для корпоративных клиентов. Meta* также продолжает развивать инструменты для рекламодателей на базе искусственного интеллекта и автоматизации.

Ранее Google сообщила о росте рекламной выручки на фоне активного внедрения искусственного интеллекта в свои сервисы. Во втором квартале 2026 года доходы от поиска и других рекламных направлений Alphabet увеличились на 17% год к году, а реклама на YouTube принесла на 13% больше.