Маркетологи не спешат отказываться от термина SEO в эпоху ИИ

Компания Fractl опросила американских маркетологов, которые отвечают за продвижение брендов в поисковых системах и сервисах с искусственным интеллектом. Исследование показало, что, несмотря на появление новых терминов, вроде GEO, AEO и LLM, большинство специалистов продолжают использовать привычное понятие SEO.

По данным опроса, 81% маркетологов внутри компаний по-прежнему говорят именно о SEO, когда обсуждают стратегию повышения видимости в поиске с использованием ИИ. Только 19% используют термин GEO, 15% — LLM Optimization, а 10% — AEO. При поиске подрядчиков ситуация похожая: 70% вводят в поисковике запросы вроде «AI search optimization» или просто «SEO», тогда как новые аббревиатуры встречаются значительно реже.

Исследование также показало, что рынок пока находится на этапе адаптации к новым подходам. Лишь 27% компаний официально внедрили новую терминологию в свои процессы, а 73% либо продолжают обсуждать изменения, либо вовсе не планируют отказываться от привычного SEO.

Еще один вывод касается доверия к поставщикам услуг. 36% респондентов назвали главным тревожным сигналом злоупотребление модными терминами без понятного объяснения сути услуги. Для маркетологов важнее реальные кейсы и прозрачное описание подходов, чем новые аббревиатуры.

При этом интерес к поиску с использованием ИИ продолжает расти. В среднем компании уже направляют 24% бюджетов на SEO и контент на задачи, связанные с видимостью в ИИ-поиске, а 66% маркетологов используют нейросети для оценки потенциальных подрядчиков. Среди платформ для продвижения наибольший приоритет респонденты отдают ChatGPT Search — его назвали ключевой площадкой 34% участников опроса.

По подсчетам Forrester, маркетологи вступят в 2027 год с более высокими бюджетами и готовностью увеличивать инвестиции в развитие бизнеса. Так, 89% руководителей B2B-маркетинга и 91% специалистов B2C ожидают роста расходов в ближайшие 12 месяцев.