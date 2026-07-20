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20.07.2026 в 14:15

Большинство маркетологов ожидают роста бюджетов в 2027 году

Главным приоритетом станет перестройка процессов под эпоху искусственного интеллекта

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Маркетологи вступят в 2027 год с более высокими бюджетами и готовностью увеличивать инвестиции в развитие бизнеса. Так, 89% руководителей B2B-маркетинга и 91% специалистов B2C ожидают роста расходов в ближайшие 12 месяцев. Однако эксперты Forrester отмечают: простого увеличения бюджетов будет недостаточно — компаниям придется менять подходы к работе из-за стремительного развития искусственного интеллекта.

В сегменте B2B наибольший рост расходов ожидается на технологии: 80% маркетологов планируют увеличить инвестиции в это направление. Также компании намерены больше вкладывать в персонал и маркетинговые программы (по 76%). В B2C-секторе приоритеты аналогичны — технологии должны стать крупнейшей статьей роста бюджетов, опережая расходы на услуги и платную рекламу. В настоящее время на программы приходится наибольшая доля маркетинговых бюджетов — 37%, за ними следуют персонал и технологии — по 32%.

Forrester предупреждает, что увеличение бюджетов не должно превращаться в бесконтрольную покупку новых платформ. Компаниям рекомендуется инвестировать только в решения, которые напрямую поддерживают бизнес-цели, сокращать дублирование инструментов и упрощать технологическую инфраструктуру.

Одним из ключевых изменений станет переход от традиционного SEO к оптимизации для поиска с использованием ИИ. По данным Forrester, 94% корпоративных покупателей уже используют генеративный ИИ в процессе выбора и покупки. Поэтому брендам придется укреплять доверие через экспертный контент, отзывы клиентов, партнерские рекомендации и присутствие в источниках, которые используют AI-системы.

«В 2027 году выиграют не те компании, которые потратят больше всех на искусственный интеллект, а те, кто сможет правильно встроить его в маркетинговые процессы. Основой успеха станут качественные данные, грамотное управление технологиями, подготовленные команды и способность быстро адаптироваться к изменению поведения потребителей», — говортся в отчете.

Ранее Forrester выяснил, что в 2026 году 81% маркетологов планируют нарастить объем закупок медиарекламы напрямую через агентства.

Юлия Топольская
маркетолог
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