ДМС, питание и подписки: работающие россияне назвали состав идеального соцпакета

В идеальном соцпакете базовыми опциями сотрудники считают ДМС, компенсацию питания и материальную поддержку — их выбрали 84%, 79% и 78% респондентов соответственно. Эти льготы остаются ядром предложения, которое, по данным исследования ORO , не стоит заменять более заметными lifestyle-опциями. Результаты исследования есть в распоряжении Sostav.

В опросе приняли участие 1 537 человек, данные были взвешены. Социальный пакет есть у 70% респондентов: для 41% он доступен с первого дня работы, для 29% — после определенного стажа. Среди сотрудников компаний с соцпакетом 93% уже пользуются его возможностями. В целом 75% считают пакет полезным, а 70% удовлетворены им.

Одним из наиболее заметных факторов восприятия соцпакета оказалось его распространение на близких. У 87% респондентов отношение к работодателю улучшилось бы, если бы льготы распространялись на членов семьи: 50% ответили «точно улучшится», еще 37% — «скорее улучшится». Авторы исследования отмечают, что этот показатель не доказывает влияние семейных льгот на удержание сотрудников или принятие оффера, но показывает, какой сигнал считывает сотрудник.

Отдельный интерес представляет мультимедийная подписка. Ее считают нужной или полезной 41% участников исследования, а в идеальный соцпакет включили бы 31%. При этом такая опция есть примерно у 4% сотрудников с доступными корпоративными льготами, то есть разрыв между желаемым и фактическим предложением составляет около семи раз.

«Этот разрыв нельзя автоматически трактовать как готовый спрос. Но он показывает территорию для тестирования — особенно в компаниях, где базовый пакет уже силен, а задача состоит в том, чтобы сделать предложение более современным и заметным», — считают авторы отчета.

Среди сотрудников, которым подписка доступна, 89% пользовались ей в течение последних шести месяцев, а 69% — не реже двух-трех раз в месяц. Наиболее распространенным вариантом стал «Яндекс Плюс» — он есть у 46% опрошенных, «СберПрайм» используют 25%, Wink Все в одном — 12%.

Мультимедийная подписка влияет и на восприятие бренда работодателя. 71% респондентов назвали бы компанию с такой льготой «достойным» или «топовым» работодателем: 53% выбрали вариант «достойный», 18% — «топовый». Среди положительно настроенных участников 40% воспринимают подписку как признак того, что компания учитывает жизнь и интересы сотрудников вне работы, 38% связывают ее с положительными эмоциями, 34% — с современностью компании, 30% — с заботой о качестве жизни.

Востребованность подписки заметно различается по возрасту. Полезной ее считают 52% сотрудников в возрасте 25−34 лет, 39% — в группе 35−44 лет и 31% респондентов от 45 лет. В идеальный соцпакет ее включили бы 37%, 32% и 24% соответственно. Среди сотрудников 18−24 лет показатели выше: 71% считают подписку полезной, 46% включают ее в идеальный пакет, а 94% положительно оценивают работодателя с такой льготой.

Авторы исследования рекомендуют компаниям не отказываться от базовых льгот в пользу цифровых сервисов, рассматривать поддержку семей сотрудников как отдельный элемент ценностного предложения и тестировать дополнительные опции с учетом особенностей разных групп. При этом результаты отражают заявленные предпочтения и восприятие, но не доказывают, что подписка повышает удержание, производительность или готовность принять предложение о работе.