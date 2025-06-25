Марина Кондрашова, Getblogger: больше не нужно выбирать

С июня 2025 года на платформе Getblogger можно размещать CPA-офферы не только у блогеров, но и на площадках вебмастеров. О том, что поменяется для клиентов Getblogger и какие преимущества получат игроки рынка интернет-рекламы, Sostav рассказывает генеральный директор компании Марина Кондрашова.

Какие изменения в Getblogger позволяют говорить о новых возможностях для игроков рынка интернет-рекламы?

Платформа Getblogger завершила процесс интеграции CPA-направления МТС — платформы «МТС Партнерская сеть». В итоге Getblogger стал единым центром СРА-экспертизы МТС AdTech. Можно говорить о том, что на базе нашей компании создан единый центр экспертизы по работе с СРА-трафиком.

С 1 июня 2025 года рекламодатели и клиенты Getblogger получили доступ сразу к двум источникам трафика: к платформе по работе с блогерами и CPA-платформе с рекламными инструментами для работы с вебмастерами — владельцами сайтов, телеграм-каналов, кэшбэк сервисов, онлайн-витрин — площадок, на которых может быть опубликована реклама.

Почему решили объединиться?

«МТС Партнерская сеть» долгое время работала как независимая CPA-платформа — это модель оплаты, при которой рекламодатель платит не за показы рекламы, а за целевые действия пользователей: онлайн-покупки, открытие банковских карт, бронирование отелей, оформление подписок и так далее. Это не SAAS-решение, а собственная разработка МТС, которая совершенствовалась на протяжении нескольких лет. В свою очередь, Getblogger — это платформа по работе с блогерами с широким набором инструментов для эффективного подбора инфлюенсеров и размещения рекламы у них.

Благодаря объединению экспертизы, технологий и команд обеих платформ, рекламодатели получат доступ к двум ключевым источникам трафика и кабинету с рекламными инструментами и аналитикой в реальном времени.

В чем преимущество объединения платформ для рекламодателей?

Основной запрос рекламодателей — повысить эффективность рекламных размещений, медиаплана, за счет размещения по CPA.

Главное преимущество, которое дает им объединение платформ — это расширенный доступ к целевым аудиториям через дополнительные каналы привлечения трафика. Можно одновременно работать как с блогерами, так и с профессиональными вебмастерами, выбирая оптимальные форматы взаимодействия для каждой аудитории.

Особую ценность представляет система прозрачной статистики с обновлением данных в реальном времени. Благодаря ей вебмастера и блогеры смогут мгновенно оценивать эффективность рекламных размещений и оптимизировать их, чтобы увеличить количество и качество трафика. А рекламодатели будут четко видеть источники трафика и воронку. Такой подход обеспечит максимальную отдачу от каждого вложенного рубля и позволит достичь желаемых показателей конверсии.

Что значит объединение платформ для Getblogger?

Для Getblogger это, во-первых, усиление экспертизы с помощью ресурсов материнской компании. Заходя в контур МТС AdTech, мы ожидали, что сможем делать интересные офферы рынку и в данном случае со временем предложить рекламодателям различные продуктовые бандлы. Во-вторых, мы сделали удобный для игроков рынка вход через одно окно к двум инструментам, что позволит нам укрепить свои позиции в сегменте СРА-платформ.

В дальнейшем слияние экспертиз двух команд должно привести к образованию единых стандартов для работы с СРА-трафиком.