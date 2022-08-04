Марина Кондрашова, Getblogger: инфлюенс-маркетинг оказался прочнее, чем все предполагали

В этом году все сегменты рынка маркетинга претерпели изменения. Среди рекламодателей, с одной стороны, увеличился спрос на размещения у блогеров, с другой — возросли имиджевые риски. Марина Кондрашова, операционный директор платформы Getblogger, рассказала Sostav, как меняется работа с ифлюенсерами, что помогает сотрудникам работать эффективнее и какие тенденции в маркетинге влияния наберут обороты.

Какие ключевые изменения произошли в инфлюенс-маркетинге в 2022 году?

В 2022 году весь российский диджитал-рынок круто изменил курс развития, изменения в одной отрасли непременно повлияли и на другие. Так отключение таргетированной рекламы на некоторых особенно популярных площадках привело к повышению популярности рекламы у блогеров. Тем не менее, появились и имиджевые риски, на которые готовы пойти далеко не все крупные игроки, что привело к ощутимому снижению бюджетов на инфлюенс-маркетинг. Определенно в этом году рынок проходит проверку на гибкость, а все его игроки должны показать умение быстро адаптироваться, сохраняя при этом качество. Безусловно, в этом году мы не ждем, что рекламодатели захотят сильно экспериментировать с форматами сотрудничества. Вместе с тем растет популярность performance-маркетинга и определенно наступает лучшее время для работы по СРА с прогнозируемыми результатами и рациональными затратами.

Какое место занимает платформа Getblogger в индустрии работы с блогерами?

На настоящий момент, мы можем смело сказать, что являемся одной из крупнейших автоматизированных платформ по работе с блогерами в России. Мы были одними из первых, кто запустил полноценный IT-продукт, который упростил взаимодействие между рекламодателями и инфлюенсерами через удобные алгоритмы платформы.

Можете ли вы сказать, что в числе прочих игроков оказываете влияние на развитие инфлюенс-маркетинга в России?

Конечно, в первую очередь мы помогаем микро- и мидлблогерам получить доступ к работе с крупными федеральными брендами. Благодаря удобному приложению, где всего в несколько кликов можно выбрать понравившийся офер, загрузить креативы и получить оплату, все больше инфлюенсеров начинают работать по win-win модели оплаты за результат. Мы вкладываем силы в обучение микроблогеров, рассказываем, как наиболее успешно работать по СРА, даём возможность заработать каждому желающему, кто нацелен на результат и обладает качественной аудиторией вне зависимости от её размера. Для брендов это тоже большой плюс, ведь за счёт увеличения числа блогеров, работающих с ними через нашу платформу, увеличивается узнаваемость бренда, лояльность, увеличиваются охваты, продажи, а ещё растут будущие топовые блогеры, которые уже лояльны к бренду, с которым продуктивно сотрудничали.

Как индустриальные изменения отразились на работе Getblogger? Подтолкнули ли они к каким-то обновлениям?

Сейчас в работе между брендом и блогером как никогда важна прозрачность на каждом этапе: от результатов и оплаты до юридических аспектов. Мы, как и раньше, уделяем особое внимание модерации исходящего контента инфлюенсеров, в своих социальных сетях даём подсказки, как работать на разных площадках эффективнее, как переводить аудиторию и выстраивать коммуникацию. Мы также тщательно отслеживаем, на каких площадках блогеры размещают рекламные публикации, и можем полностью исключить какую-либо из площадок. Ранее при работе с брендами по формату СРА самым важным критерием являлся результат, но сегодня огромное внимание уделяется Brand Safety. И конечно, с каждым обновлением платформы делаем возможности аналитики в личном кабинете рекламодателя шире и прозрачней.

Какие показатели у Getblogger в 2022 году? Они лучше или слабее относительно прошлогодних в этом же периоде?

Еще весной было много пугающих прогнозов относительно рынка социальных сетей, но инфлюенс-маркетинг оказался прочнее, чем все предполагали. Микроинфлюенсеры в большинстве либо незначительно почувствовали изменения, либо довольно быстро подстроились под новые условия и правила, освоили больше площадок и стали больше интересоваться возможностями их монетизации. Несмотря на всё, что происходило с индустрией в 2022 году, нам удалось добиться роста результатов относительно аналогичных периодов 2021 года. Более того, прирост выручки в первом полугодии 2022 года по отношению к аналогичному периоду 2021 года составил 84%.

Расскажите о том, как устроена работа в команде компании, что помогает держать эффективность на таком уровне?

Мы стараемся держать середину между творчеством и порядком, поэтому поддерживаем креативные начинания и идеи сотрудников, проводим совместные активности вне офиса. Также успешно внедрили сквозную систему работы в единой информационной системе с чётко прописанными бизнес-процессами и задачами, доработали CRM-систему. Это помогает команде сократить время на получение необходимой информации, постановку задач и оценку проектов.

Есть ли у вас прогнозы относительно будущего рекламного рынка блогеров и кампаний по СРА в частности?

Мы объективно видим, что сейчас формируется тенденция к тому, что крупные бренды выстраивают работу с блогерами через свои партнёрские программы. Но у компаний, которые выбирают этот путь, стоят задачи, которые в основном направлены на имиджевую рекламу у крупных блогеров. Запускать массовые рекламные кампании с привлечением микроинфлюенсеров и качественным контролем за всем объёмом контента гораздо удобнее именно на одной платформе.

В то же время, сейчас особенно важно охватывать как можно больше социальных сетей, не расходуя при этом бюджет на эксперименты.