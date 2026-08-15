Duolingo купила анимационную студию

Duolingo приобрела лондонскую студию анимации Animade, пишет EA-Startups.

Animade работает с 2010 года и специализируется на 2D- и 3D-анимации, иллюстрации, брендинге, звуковом дизайне и интерактивных проектах. Среди клиентов студии такие крупные технологические компании и бренды, как Dropbox и LEGO. Теперь ее специалисты продолжат развивать эти компетенции уже внутри Duolingo.

В компании считают, что анимация стала важной частью продукта: визуальные элементы помогают пользователям понимать материал, получать удовольствие от обучения и возвращаться к занятиям. Поэтому Duolingo рассчитывает, что усиление креативной команды позволит создавать более интуитивные и привлекательные пользовательские сценарии.

Сделка произошла на фоне роста аудитории Duolingo. Во втором квартале 2026 года число ежедневных активных пользователей сервиса достигло 58,7 млн, увеличившись на 23% год к году. Выручка компании выросла на 18%, до $298,5 млн.

При этом Duolingo активно использует ИИ в развитии продукта. Покупка Animade в таком контексте выглядит как ставка на сочетание технологий и креативной экспертизы: искусственный интеллект помогает ускорять производство, а дизайнеры и аниматоры — делать результат заметным и эмоционально привлекательным.