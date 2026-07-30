«Магнит ADS» удвоила рекламную выручку в первом полугодии

Рекламная платформа «Магнит ADS» по итогам первого полугодия 2026 года удвоила рекламную выручку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь—июнь число поставщиков, размещающих рекламу у ретейлера, увеличилось на 72%, а количество внешних брендов-рекламодателей — на 148%. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе рекламной платформы.

За шесть месяцев на платформе было запущено 6,5 тыс. рекламных кампаний, при этом около 80% из них пришлось на поставщиков «Магнита». Всего с «Магнит ADS» работали более 300 поставщиков, причем 15% из них впервые размещали рекламу в сети. Наибольший объем размещений обеспечили категории «уход и красота» (16%), «кондитерские изделия» (15%), «продукция для животных» (8%), «замороженная продукция» (6%) и «мясная гастрономия» (6%).

Среди внешних рекламодателей крупнейшую долю инвестиций сформировали компании из финтех-сектора — 45%. За ними следуют сфера развлечений (35%), телеком (5%) и ювелирный ретейл (4%).

Компания также продолжила развитие рекламной инфраструктуры. Объем цифрового индор-инвентаря вырос на 30%, а парк оборудования превысил 33 тыс. устройств в 67 регионах России. До конца 2026 года «Магнит» планирует увеличить сеть цифровых рекламных носителей в магазинах до 70 тыс. единиц.

Развитие платформы получило подтверждение и в исследовании E-commerce Placement Ranker: FMCG Category 2026 компании Easy Commerce. «Магнит ADS» заняла первое место среди омниканальных ретейлеров (четвертая строчка в общем рейтинге) по возможностям рекламного инвентаря, получив 4 балла из 5 возможных. По данным Mediascope Cross Web, предоставленным «Магнит ADS», месячная аудитория платформы достигла 33,3 млн уникальных пользователей, увеличившись за год на 18%.