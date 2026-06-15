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15.06.2026 в 11:30

«Магнит ADS» расширила свою digital-in-store-сеть за счет касс самообслуживания

К платформе подключили еще 10 тысяч КСО в 84 городах России

Рекламная платформа «Магнит ADS» масштабировала свою digital-in-store-сеть за счет подключения 10 тыс. касс самообслуживания (КСО) в 84 городах России. В результате общее количество подключенных КСО достигло более 16,5 тыс., а общий объем рекламного инвентаря платформы превысил 33 тыс. устройств. Об этом Sostav сообщили в компании.

С января 2025 года количество доступных для размещения рекламы устройств выросло более чем втрое — с 10,8 тыс. до 33 тыс. единиц. Также увеличилась география присутствия платформы: число регионов, где доступны рекламные форматы «Магнит ADS», выросло с 64 до 67.

По словам коммерческого директора «Магнит ADS» Дениса Ардаширова, рост digital-in-store-инвентаря позволяет компании быстрее масштабировать рекламные кампании брендов и повышать эффективность коммуникации с покупателями непосредственно в магазинах. Он отметил, что спрос на кассы самообслуживания как медиаканал внутри торговых точек продолжает расти, поэтому компания расширяет сеть размещений в регионах

По данным исследования, проведенного в сентябре 2025 года совместно с Formen Consulting, 95% опрошенных покупателей замечали рекламу на оборудовании в магазинах формата «у дома». Наиболее заметным рекламным форматом его назвали 74% респондентов, а 34% участников опроса отметили рекламу на кассах самообслуживания как удобную и полезную.

Исследование также показало, что за одно посещение магазина покупатель в среднем взаимодействует с экраном кассы самообслуживания 3,2 раза. Средняя продолжительность контакта с рекламным носителем составила 11,2 секунды. В исследовании Formen Consulting приняли участие 835 респондентов, также были проведены глубинные интервью с покупателями.

Михаил Тарасов, директор по развитию бизнеса «Магнит ADS»:

Наша цель — сопровождать покупателя рекламой на всем пути: от входа в «Магнит» до момента оплаты. Кассы самообслуживания — финальная, но критически важная точка контакта. непосредственно в моменте совершения покупки. Цифровой формат позволяет оперативно управлять контентом и адаптировать рекламные кампании под задачи бизнеса.

Подключив еще 10 тыс. устройств, мы расширили коммуникационный контур и дали брендам возможность влиять на решение о покупке в реальном времени. Мы продолжим наращивать число контактов с рекламным сообщением за время нахождения покупателя в магазине — до конца года охватим еще 40 тыс. КСО.

«Магнит Ads»
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