Магазин-ресторан «Армения» на Тверской сдаст в аренду часть площадей «Вкусвиллу»

Культовый магазин-ресторан «Армения» на углу Тверского бульвара и Тверской улицы в Москве сдаст часть своих площадей в аренду. В июле в здании откроется магазин «Вкусвилл» с расширенной зоной кулинарии и кафе. Об этом сообщает «Большой город».

Во «Вкусвилле» подчеркнули, что при оформлении пространства планируется сохранить исторические элементы интерьера, включая лепной декор, а фасадную вывеску выполнить в стилистике, соответствующей архитектуре здания.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о закрытии «Армении» и полном переходе площадей под «Вкусвилл». Генеральный директор «Армении» Артак Алавердян опроверг эту информацию, заявив, что и магазин, и ресторан продолжат работать в штатном режиме.

Магазин «Армения» был открыт на Тверской улице в 1952 году и долгое время управлялся Министерством торговли Армянской ССР. В советский период он пользовался популярностью у москвичей благодаря ассортименту дефицитных продуктов, включая сыры, бастурму и восточные сладости.

После перехода помещения в собственность правительства Москвы в 1992 году площадь магазина постепенно сокращалась, а в здании начал работать ресторан.

Ранее сообщалось, что «Вкусвилл» закрывает магазины в Казахстане.