«ВкусВилл» закрывает магазины в Казахстане

«ВкусВилл» объявил о закрытии своих магазинов в Казахстане. Последним днем их работы станет 9 августа 2026 года. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в социальных сетях.

При этом в компании подчеркнули, что не уходят с рынка Казахстана полностью. Продукция «ВкусВилла» останется доступна на маркетплейсах Ozon и Wildberries, а также в магазинах локальных партнеров, включая сеть «Доковил» в Караганде.

В компании отметили, что ведут переговоры с другими казахстанскими ретейлерами о дальнейшем сотрудничестве. Таким образом, акцент смещается на модель продаж через сторонние торговые сети и онлайн-платформы.

Решение связано с пересмотром стратегии развития. В компании пояснили, что для масштабирования проекта требуется более широкий ассортимент, который сложно обеспечить при сохранении действующих технологических стандартов и требований к составу продукции.

Пресс-служба «ВкусВилла» в Казахстане:



Сейчас мы пересматриваем стратегию развития: чтобы масштабировать проект, нам нужен ассортимент, который пока сложно обеспечить в полном объеме при сохранении наших технологических стандартов и требований к составу. Поэтому смещаем фокус на сотрудничество с местными торговыми сетями и маркетплейсами.

Магазины продолжат работу в обычном режиме до 9 августа. С 24 июня в них стартует итоговая распродажа со скидками 40%. Участникам программы лояльности также вернут средства за неиспользованный срок действия клубных карт.

«Вкусвилл» открыл свой первый зарубежный магазин в казахстанском Алматы в 2024 году. Тогда отмечалось, что в магазине будет представлена бакалея, продукция с короткими сроками хранения, а также непродовольственные товары. 35% ассортимента занимала продукция местных производителей.