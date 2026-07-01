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01.07.2026 в 10:00

Онлайн-каналы брендов «М.Видео» и «Эльдорадо» объединяются

Единый маркетплейс «М.Видео» будет развиваться под одноименным брендом

ПАО «М.Видео» объявило о запуске нового этапа развития своей омниканальной платформы. Так, с 1 июля онлайн-каналы брендов «М.Видео» и «Эльдорадо» объединяются. Теперь все цифровые продажи и сервисы сосредоточены на сайте и в мобильном приложении «М.Видео», сообщили Sostav в компании.

В рамках изменений сайт и приложение «Эльдорадо» прекращают самостоятельную работу и перенаправляют пользователей на платформу «М.Видео». Там представлены товары и предложения партнеров маркетплейса, а также сервисы доставки, установки и настройки техники.

Владислав Бакальчук, генеральный директор «М.Видео»:

Мы последовательно развиваем «М.Видео» как единую мультикатегорийную технологическую платформу, объединяющую широкий ассортимент товаров, цифровые сервисы и партнерскую экосистему. Консолидация онлайн-каналов позволяет сосредоточить ресурсы на развитии маркетплейса на базе сильного бренда «М.Видео».

При этом бренд «Эльдорадо» сохраняет свою роль в нашей экосистеме: онлайн-инфраструктура бренда будет использоваться для тестирования новых решений и сервисов, которые в дальнейшем могут масштабироваться на всю платформу.

Клиентам офлайн-магазина «Эльдорадо» сохранится доступ к личным кабинетам с историей заказов, а единая программа лояльности «М.Клуб» остается без изменений.

В компании отмечают, что объединение онлайн-каналов позволит сосредоточить развитие ассортимента, технологий и клиентского опыта на одной платформе, ускорить запуск новых сервисов и повысить эффективность взаимодействия с партнерами.

Ранее сообщалось, что «М.Видео» начал продавать косметику и парфюмерию на маркетплейсе.

М-Видео
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