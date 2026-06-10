«М.Видео» начал продавать косметику и парфюмерию на маркетплейсе

Компания «М.Видео» запустила продажи косметики и парфюмерии на своем маркетплейсе. Покупателям стали доступны товары для ухода за лицом, телом и волосами, а также другие товары из бьюти-категории. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам руководителя отдела «Красота/Детство» Екатерины Большаковой, запуск нового направления стал частью стратегии развития мультикатегорийной платформы. В компании считают, что косметика и парфюмерия логично дополняют ассортимент стайлеров, фенов и других устройств для красоты, которые уже представлены в сети.

В «М.Видео» отметили, что бьюти-направление будет развиваться во всех ключевых ценовых сегментах, включая премиальный и люксовый. По мере роста проекта ретейлер планирует расширять ассортимент и привлекать новых партнеров.

На маркетплейсе уже представлены товары различных ценовых категорий — от масс-маркета до аптечных, профессиональных, корейских и премиальных брендов. Среди доступных марок — Celimax, Erborian, L’Occitane, Revyline, I.C.Lab и другие.

Ранее в «М.Видео» заявили, что планируют открыть не менее 5 тыс. партнерских пунктов выдачи заказов до конца 2026 года.