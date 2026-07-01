Логопарки Raven Russia проданы с крупным дисконтом

Бывшие российские активы британского складского девелопера Raven Russia нашли нового владельца с четвертой попытки. Победителем аукциона стало АО «УК "Белая скала"», предложившее за портфель логистической недвижимости площадью почти 2 млн м2 47,2 млрд руб. Это значительно ниже рыночной оценки активов, которая составляет 120−160 млрд руб., сообщает «Коммерсант».

В состав сделки вошли доли в 17 юридических лицах, владеющих складскими комплексами в разных регионах России. Активы Raven Russia были обращены в доход государства в начале 2025 года по иску Генпрокуратуры, которая признала передачу бизнеса российскому менеджменту после ухода компании с рынка в 2022 году притворной. В Генпрокуратуре указывали на стратегическое значение холдинга для обеспечения обороны и безопасности государства.

Эксперты связывают низкую цену продажи с отсутствием спроса на предыдущих торгах. Изначально портфель выставлялся почти за 90 млрд руб., однако после нескольких неудачных попыток минимальную стоимость снизили до 45 млрд руб.

По мнению участников рынка, новый собственник может перепродать активы после их структурирования. Наиболее вероятными покупателями называют маркетплейсы, государственные корпорации и крупные закрытые инвестиционные фонды. При этом рынок складской недвижимости сейчас переживает спад: спрос на склады в России снижается, а доля свободных площадей продолжает расти.

Ранее сообщалось, что Wildberries & Russ арендует 30 тыс. м2 складских площадей в логистическом парке «Истра» на северо-западе Московской области. Компания заключила соглашение с девелопером Raven Russia.