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03.02.2025 в 06:50

Суд передал склады Raven Russia Росимуществу

Имущество крупнейшей логистической компании перешло под контроль государства

Арбитражный суд Москвы постановил передать активы зарегистрированной в Гонконге группы Raven Russia (Raven Property Group Limited) в государственную собственность. Склады компании перейдут под контроль Росимущества, сообщает РБК.

Решение принято в связи с удовлетворением иска Генеральной прокуратуры РФ. С 2022 года ведомство оспаривало продажу бизнеса местному руководству одним из крупнейших владельцев складов. Генпрокуратура настаивала на фиктивности сделки с целью скрыть иностранное участие в российской компании.

Арбитражный суд признал 16 складских комплексов Raven Russia «транспортными терминалами, функционирующими в условиях естественной монополии» и постановил, что логистические объекты имеют стратегическое значение для России. При этом они незаконно контролируются иностранными резидентами и должны быть переданы Росимуществу.

Raven Russia считает это решение неправомерным и намерена его обжаловать. Там заверили, что продолжат выполнять все свои обязательства перед арендаторами и другими контрагентами.

В портфеле Raven Russia находится около 1,9 млн м2 логистической недвижимости. Компания была создана в 2005 году британскими предпринимателями Антоном Билтоном и Глином Хиршем для инвестиций в российскую недвижимость. В 2018 году британская компания сменила название на Raven Property Group, а российское подразделение сохранило бренд Raven Russia.

Росимущество Raven Russia
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