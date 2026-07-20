Лидерами по числу ИИ-трафика стали e-com-площадки и СМИ

В июне 2026 года основными целями ИИ-ботов стали площадки электронной коммерции и новостные ресурсы. Доля запросов нейросетей к таким сайтам выросла вдвое год к году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Servicepipe.

На нейросети и ботов, которые обращались к ресурсам онлайн-торговли, в июне пришлось 1% от всего трафика, к СМИ — 1%. За аналогичный период 2025 года у e-com было 0,3%, у медиа — 0,5%. В период крупных распродаж доля ботов на ресурсах электронной коммерции доходила до 3%, на новостных сайтах в дни важных информационных поводов — до 3,5%.

Частота посещений сайтов ИИ-ботами связана с тем, насколько они часто обновляются и насколько на них необходимо обучаться искусственному интеллекту. Так, СМИ обновляются часто из-за большого новостного потока, контент маркетплейсов — за счет ассортимента и отзывов пользователей.

Увеличение ИИ-трафика оказывает влияние на бизнес-модель компаний, зарабатывающих на рекламе. В будущем организациям нужно будет пересмотреть стратегии продаж, при которых активом выступают живые посещения сайта пользователями.

Аналитики говорят, что растущая доля ИИ-трафика может приводить к сокращению количества органических переходов и излишнему копированию контента и ассортимента.