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15.06.2026 в 16:00

Куратор ИТ-блока ВТБ Вадим Кулик покинет свой пост

Обязанности топ-менеджера могут разделить между выходцем из Wildberries и первым зампредом ВТБ

Вадим Кулик

Заместитель председателя правления ВТБ Вадим Кулик, курировавший ИТ, уходит из компании. Решение было принято на прошлой неделе. Бумаги об уходе готовятся, пишет CNews.

Обязанности Кулика могут разделить между выходцем из Wildberries и первым заместителем председателя правления ВТБ Ольгой Скоробогатовой.

Кулик покидает свой пост в ВТБ после реализации поставленных перед ним задач. Он сосредоточится на реализации новых стратегических проектов вне группы ВТБ, сообщает РБК.

Кулик стал зампредом правления ВТБ осенью 2019 года. Он курирует анализ данных и моделирование, ИТ, операционную поддержку бизнеса и риски. До этого топ-менеджер был зампредом в «Газпромбанке» и «Сбере». В 2004−2008 годах работал старшим вице-президентом в «ВТБ 24».

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