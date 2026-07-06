Россияне считают смекалку типичной чертой русского человека

92% опрошенных россиян считают смекалку типичной чертой русского человека, сколько же — стойкость и силу. В личных симпатиях картина другая: в топ входят стойкость (15%), широта души (13%), честность (13%) и доброта (12%). Смекалку выделяют лишь 6%. Иначе говоря, смекалка воспринимается как данность, а стойкость — как ценность. Это важный сигнал для тех, кто строит коммуникацию — апелляция к хитрости и смекалке даст узнавание, но не эмоциональный отклик. Стойкость, широта, способность «свернуть горы» — вот что резонирует по-настоящему. Об этом говорится в исследовании «СберМаркетинга» и Agency 360. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Респонденты не видят в образе русского человека визионерства и концептуальности (среди молодых россиян их назвали 1−2% опрошенных, среди представителей старшего поколения — практически никто). Образ «русского мечтателя со стратегическим мышлением» существует скорее в риторике, чем в самовосприятии.

Если попросить 18-летнего и 60-летнего описать типичного русского человека, они назовут примерно одни и те же слова, но вложат в них разное значение. Культурный код общий, но каждое поколение читает его по-своему.

Молодежь (18−24 лет) лидирует по «любви к труду»: 21% называют ее типичной чертой (против 9% у поколения 55+). Речь идет о деятельности как источнике смысла и роста. Ту же логику подтверждает адаптивность: у молодых она тоже выше (20% против 16% у старших). Они видят русского человека как того, кто умеет подстраиваться и двигаться вперед.

Среди всех возрастных групп люди 35−44 лет чаще всего называют «способность свернуть горы» типичной чертой русского человека — 22%.

Старшее поколение делает акцент на душевном и коллективном. Доброту и милосердие типичными чертами называют 32−35% в группах 45+, у молодежи — 22%. Понятия «Родина» и «Отчизна» вызывают ассоциации у 69% людей старше 55 лет и у 44% россиян помоложе.

Русский культурный код проявляется и в том, с чем люди ассоциируют саму страну. Топ-группы ассоциаций: «Родина / Отчизна / Держава» (63%), «характер и ценности народа» (61%), «природа» (42%), «чувство» (37%), «пространство» (29%).

«Береза» — самая точная из природных ассоциаций, ее называют 16% опрошенных, причем женщины почти в три раза чаще мужчин: 23% против 8%. «Медведь» как образ России — у 11% в целом, среди молодежи — 23%. «Простор» и «бескрайняя» — по 11% у всех возрастных категорий. Мужской образ страны более статусный и абстрактный: сила, мощь и величие, женский — теплее и конкретнее: природа, семья, береза, чувства.

Отдельный вывод исследования касается «визуальных якорей» — конкретных деталей, которые мгновенно активируют культурную память: распаханная черная земля, хвойный лес, тканые коврики у бабушки. Все это работает как триггер на нескольких уровнях восприятия. Культурный код проявляется в совпадении с определенной системой чувств: стойкость вместо пассивности, смекалка вместо расчета, широта вместо замкнутости.

Для брендов это означает следующее: работать нужно через образы и ощущения, а не через слова. Прямое цитирование символики (флаги, лозунги, «исконные» атрибуты) само по себе не создает эмоционального резонанса и рискует выглядеть как спекуляция. Чувственно узнаваемая деталь (запах, фактура, интонация) попадает в аудиторию точнее.