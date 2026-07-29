Конкурсный управляющий «Гугла» хочет взыскать с экс-главы компании 160 млрд рублей убытков

Конкурсный управляющий обанкротившегося российского подразделения Google — ООО «Гугл» — Валерий Таляровский намерен взыскать с бывшего генерального директора компании Карло Дасаро Биондо более 160 млрд руб. убытков. Об этом сообщили РАПСИ в Арбитражном суде Москвы.

Согласно заявлению, с экс-руководителя, занимавшего пост гендиректора в 2016−2020 годах, планируется взыскать 101,69 млрд руб. основного долга и 58,59 млрд руб. процентов.

Иск подан в рамках дела о банкротстве российской «дочки» Google. В октябре 2024 года Таляровский также обратился в суд с требованием привлечь к солидарной ответственности Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited, а также нескольких бывших руководителей ООО «Гугл».

Позднее управляющий уточнил требования. Он попросил привлечь иностранные структуры Google к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Гугл» в размере всех требований кредиторов, включенных в реестр и заявленных после его закрытия.

Кроме того, Таляровский требует солидарно взыскать с бывших генеральных директоров Юлии Соловьевой и Дэвида Мунро Снэддона 1,46 млрд руб. убытков. Рассмотрение этого заявления суд отложил до 16 октября.

Ранее Юлия Соловьева просила прекратить производство по заявлению управляющего, заявив, что спор не подлежит рассмотрению российскими судами, поскольку связан с обязательствами Google LLC. Однако арбитраж указал, что ООО «Гугл» являлось фактическим представительством Google LLC в России.

В марте 2025 года суд также наложил арест на имущество Соловьевой стоимостью 232,7 млн руб., включая четыре автомобиля. По данным управляющего, во время процедуры банкротства она отчуждала недвижимость в Московской области и мотоцикл BMW, что стало одним из оснований для обеспечительных мер.

Процедура банкротства ООО «Гугл» началась в 2022 году после заявления самой компании о невозможности исполнять финансовые обязательства. Окончательно банкротом российская структура Google была признана в ноябре 2023 года на фоне накопившихся штрафов за нарушения российского законодательства.

На этой неделе также стало известно, что Google обжаловала взыскание 160,3 млрд руб. в пользу российского ООО «Гугл». Структуры корпорации подали кассационные жалобы на решения судебных инстанций по делу о банкротстве российского подразделения.