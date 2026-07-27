Google обжаловала взыскание 160,3 млрд рублей в пользу российского ООО «Гугл»

Американская Google International LLC и Google Ireland Limited подали кассационные жалобы на решения судов, которыми с ирландской компании было взыскано около 160,3 млрд рублей в конкурсную массу обанкротившегося российского ООО «Гугл». Жалобы поступили в Арбитражный суд Московского округа 24 июля, дата их рассмотрения пока не назначена. Об этом сообщает «Прайм».

Ранее Арбитражный суд Москвы признал недействительными две сделки между ООО «Гугл» и Google Ireland Limited: расторжение договора о перепродаже рекламного пространства, действовавшего с 2009 года, и заключение нового соглашения в апреле 2018 года. Также незаконными были признаны платежи российской компании в адрес ирландской структуры, совершенные с апреля 2018 года по март 2022 года.

В качестве последствий недействительности сделок суд постановил взыскать с Google Ireland Limited около 101,7 млрд рублей основного долга и еще около 58,6 млрд рублей процентов. В июне Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменений.

По версии конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского, новый договор существенно снизил доходы российского подразделения. Если по прежней схеме компании оставалось 20% выручки от перепродажи рекламного пространства Google в России, то после заключения нового соглашения этот показатель сократился до 3%.

Управляющий также считает, что изменение договорных отношений было связано с подготовкой Google к уходу с российского рынка. По его данным, за два месяца до объявления о прекращении рекламной деятельности в России ООО «Гугл» перечислило Google Ireland семь платежей на общую сумму 46 млрд рублей.

Ответчики, в свою очередь, настаивают, что новый договор соответствовал рыночным условиям, поскольку прежняя модель обеспечивала российской компании рентабельность значительно выше среднерыночной. Кроме того, в апелляции они ссылались на рыночный характер сделок и пропуск срока для их оспаривания.

ООО «Гугл» было признано банкротом в октябре 2023 года. Процедура наблюдения в отношении компании была введена еще в ноябре 2022 года по ее собственному заявлению, после чего суд открыл конкурсное производство.