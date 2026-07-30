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30.07.2026 в 07:00

Компании сократили число «холодных» звонков

Маркировка изменила подход бизнеса к телефонным продажам

Система маркировки входящих вызовов помогла сократить количество «холодных» звонков от бизнеса почти на 25%. Одновременно увеличилась средняя продолжительность телефонных разговоров, что указывает на рост эффективности коммуникаций между компаниями и потенциальными клиентами. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «МегаФона».

Изменения произошли в сегменте крупного бизнеса, на который приходится почти половина всех корпоративных звонков. Здесь число коротких вызовов сократилось на 46%, а средняя продолжительность разговоров выросла на такую же величину. В секторе малого и среднего бизнеса эффект оказался еще более выраженным: количество «холодных» звонков уменьшилось на 60%, а длительность общения увеличилась на 110%.

Исключением стал микробизнес, где объем спам-звонков, напротив, вырос вдвое. Эксперты объясняют это особенностями работы небольших аутсорсинговых кол-центров: при маркировке абоненты видят название подрядчика, а не конечной компании, поэтому чаще завершают разговор сразу после ответа. Однако доля этого сегмента не превышает 1% от общего объема звонков и практически не влияет на общую статистику.

Напомним, обязательная маркировка корпоративных вызовов действует в России с 1 сентября 2025 года в рамках мер по борьбе с телефонным мошенничеством. Теперь операторы связи отображают на экране телефона название организации и категорию ее деятельности.

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