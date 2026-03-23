23.03.2026 в 07:20

Компании перестали нанимать новых сотрудников взамен уволившихся

Их обязанности распределяются внутри команды

Компании все чаще отказываются от найма новых сотрудников взамен ушедших. Работодатели предпочитают перераспределять обязанности внутри команды или автоматизировать часть задач, снижая потребность в замещении кадров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса SuperJob.

При этом массовых увольнений не наблюдается: бизнес старается удерживать персонал из-за сохраняющегося дефицита работников. В случае финансовых трудностей компании чаще вводят неполную занятость или сокращенную рабочую неделю, а не идут на сокращения.

Массовые сокращения проводили или планировали в феврале только в 2% компаний. При этом оптимизация численности персонала уже происходит в 13% организаций. Компании расстаются прежде всего с неэффективными сотрудниками и сворачивают проекты, не оправдавшие затрат.

Темпы найма продолжают снижаться: количество вакансий за год уменьшилось примерно на 20%, особенно в ретейле, IT, логистике и добывающих отраслях. Выросло только число вакансий в службах доставки — на 2%. Одновременно растет число резюме — россияне стали активнее искать работу, что усиливает конкуренцию на рынке труда.

Эксперты связывают такую стратегию с оптимизацией расходов: на фоне экономической неопределенности компании сокращают издержки, в том числе на персонал. Кроме того, найм требует времени и дополнительных затрат на поиск, обучение и адаптацию сотрудников.

В итоге рынок постепенно смещается в сторону работодателя: вакансий становится меньше, но уровень безработицы остается низким, а сотрудники сохраняют относительную уверенность благодаря альтернативным форматам занятости и подработки.

Ранее стало известно, что ОАО «РЖД» в 2026 году планирует сократить центральный аппарат на 15%. Это затронет до 6 тыс. сотрудников. Не менее 20% сотрудников в рамках трансформации бизнеса сократит «Просвещение».

