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09.06.2026 в 18:11

Счастье не купишь: как построить сильный HR-бренд, когда конкуренты платят на 20% больше

О том, как опираться на большие смыслы и культуру

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Ольга Выродова

Глобальный отчет Gallup State of the Global Workplace 2025 фиксирует тревожный сигнал: вовлеченность сотрудников упала до 21%. Пока одни компании поднимают зарплаты, другие поняли, что деньги перестали быть главным мотиватором. Ольга Выродова, HR-директор сети кофеен «Дринкит», рассказала Sostav, как выигрывать конкуренцию с помощью культуры, честности и возможности влиять на процессы.

«Одна семья»: как команда удерживается смыслами, а HR ищут новые стимулы для мотивации

За последние год-два структура ценностей соискателей кардинально изменилась. Люди стали гораздо больше ценить своего непосредственного руководителя, команду, возможности для развития, корпоративную культуру и смыслы тех задач, которые они решают. По данным сервиса DreamJob, ценности распределяются по-разному: например, белым воротничкам важны признание и карьерные перспективы, удобное, современное рабочее место, открытая команда и компетентное руководство.

Пока рынок турбулентный, для многих сотрудников работа выполняет функцию «островка спокойствия и стабильности» в сложном мире. Чтобы конкурировать с обещанием высоких зарплат, при построении HR-бренда фокус сместился с традиционных бенефитов вроде ДМС или регулярных корпоративов на создание безопасной, прозрачной среды.

Самый яркий красный флаг для любого соискателя — компания с позицией «мы одна семья». Часто за этим лозунгом скрываются несправедливые условия труда: ненормированный график, звонки в выходные, отсутствие личных границ и манипуляция чувством вины. Если компания позиционирует себя как семью, то уход сотрудника приравнивается к предательству. Любому руководителю важно уйти с позиции родителя на позицию партнера: что работало на энтузиазме миллениалов, сегодня убивает инициативу зумеров, которые ценят соблюдение договоренностей.

В компаниях, которые действительно удерживают людей без переплат, новый фундамент строится на трех принципах.

  • Человекоцентричность и большие смыслы: сотрудник перестает быть просто винтиком в системе, он видит связь между своей работой и реальным изменением мира клиентов или коллег.
  • Внутренний лифт: гораздо дешевле удержать того, кто уже есть. Если сотрудник видит, что через два года он может вырасти без ухода к конкуренту, 20% зарплаты теряют привлекательность. При этом долгосрочная перспектива устраивает поколение Z намного больше. По данным агентства Deloitte, лишь 25% зумеров ориентированы на стремительное продвижение, большинство же предпочитает постепенный рост или готово к горизонтальным переходам.
  • Профессионализм против статуса — зумеры ценят экспертизу. Компании, которые заменили вертикаль власти и строгую иерархичность на горизонтальную структуру, выигрывают гонку за таланты. Также, согласно данным Gallup, 70% вариативности вовлеченности команды связано с руководством. Менеджер может быть либо наставником, создающим вовлеченность, либо начальником, разрушающим ее, но оба типа отношений влияют на поведение сотрудников.
По наблюдениям сотрудников «Дринкит», зумеры при выборе работы учитывают зарплату далеко не как ключевой фактор

Не в деньгах счастье: чем удерживать сотрудников, когда конкуренты платят на 20% больше

В условиях текущего кризиса уровень зарплаты и перспектива его роста остаются фильтром, который должен быть справедливым, но не формировать завышенные ожидания. 75% соискателей учитывают имидж работодателя перед подачей заявки на работу. Культура, люди, задачи, открытость, лояльность — все это помогает привлекать и удерживать сильных специалистов, которые к тому же становятся искренними амбассадорами компании.

Как измерить «счастье»: от eNPS до соцсетей

По классике — оценивают eNPS (Employee Net Promoter Score — индекс лояльности сотрудников). Однако полностью полагаться только на цифры нельзя, потому что люди часто дают социально желаемые ответы из страха или вежливости. Помимо eNPS, ежеквартально проходят пульс-опросы (исследования для оценки настроения, вовлеченности и удовлетворенности сотрудников), которые касаются разных блоков — команда, управление, развитие. Кроме того, HR-команда следит за метриками укомплектованности кофеен, текучестью кадров, динамикой нанятых и уволенных сотрудников.

Пример динамики eNPS в «Дринкит» по данным за последний год

Особое внимание уделяется доле опытных сотрудников. Этот показатель помогает понять, сколько опытных людей на смене, а также формировать кадровый резерв для развития сети. Компания собирает статистику по увольнениям и когортам: в какой срок и по какой причине человек ушел. Это позволяет лучше погружаться в проблему.

Прозрачные дашборды дают информацию по текущему состоянию опыта сотрудников, чтобы правильно выделить потенциальные точки роста

Еще один мощный показатель — реферальная программа. Плохое другу не посоветуешь, поэтому доля пришедших по рекомендации — очень честная метрика удовлетворенности. По данным исследования ERIN App на основе опроса Jobvite, реферальные кандидаты нанимаются в 4−5 раз чаще, чем претенденты из других каналов, и дольше остаются в компании.

Проверка ценностями: как нанять того, кто задержится в команде

По данным исследования Российской школы управления, 70% соискателей обращают внимание на корпоративную систему ценностей в компании, а для 29% это становится решающим фактором. К трем месяцам после найма остаются только те, кто вписывается в культуру компании. Также есть несколько маркеров, по которым можно отследить, насколько человек удовлетворен текущей работой и отношением к себе.

  • Нецифровые маркеры как синдром «хорошего парня». Сотрудник перестал спорить, ошибаться и предлагать, вдруг стал идеальным, тихим и согласным со всем. Работает и тайм-менеджмент «от противного»: сотрудник не готов задержаться хотя бы на 5 минут, чтобы дописать отчет, и обедает строго по таймеру. Это реакция на нарушение границ со стороны компании.
  • Физические маркеры: хроническая усталость, апатия по утрам, частые больничные; если это проявляется все чаще, у человека не ощущает должной психологической безопасности. Специалисты Московской Бизнес-академии отмечают, что вовлеченные сотрудники показывают на 18% более высокую продуктивность в продажах, на 78% реже берут больничные и делают на 30% меньше ошибок в работе.

Одна из ключевых ценностей, формирующая основу компании — принцип ownership (отношение к компании и бизнесу с позиции предпринимателя). Каждый сотрудник — это лидер своего продукта или проекта, и это касается всех: от бариста до генерального директора. Бариста может угостить гостя напитком или печеньем, если он долго ждал или в напитке ошиблись. А лидер кофейни может в любой момент провести дегустацию посетителям. Этот принцип дает возможность быстро развиваться, потому что человек учится на своих ошибках.

Похожая модель работает, например, в люкс-сегменте — в основе философии владения отелем The Ritz-Carlton лежит принцип максимального расширения прав и возможностей сотрудников, а не финансовая доля. Каждому сотруднику доверяют как лидеру, и он уполномочен тратить до определенной суммы (как правило, до 2 тыс. долларов) на каждого гостя за каждый инцидент для немедленного решения проблем или улучшения обслуживания без одобрения менеджера.

Помимо отношения к компании как к своему бизнесу, важно поддерживать человекоцентричный подход. Одним из наиболее ярких кейсов трансформации с этим посылом в сложной нише стала рекламная кампания «Северстали». Бренд столкнулся с кадровым дефицитом и стереотипом о «тяжелой и непрестижной» работе на производстве. Запустили кампанию «Разные люди. Один характер», сняли сотрудников-рабочих в стиле фэшн-фотографии и разместили их на баннерах в 10 городах. В результате привлекательность HR-бренда выросла на 12 п.п., отклики на вакансии увеличились в 4 раза.

Залог доверия команды: чек-лист по трансформации HR-бренда, чтобы команда была счастливее, чем у конкурента

Опираясь на практику построения HR-бренда в сфере общественного питания и гостеприимства (HoReCa — от англ. Hotel, Restaurant, Café), представляем пошаговую логику, которая помогает удерживать команду без бесконечной гонки зарплат.

Шаг 1. Диагностика без денег. Запустите анонимный опрос, оценивая доверие к руководству, положительные и негативные моменты за последний месяц. Если человек все-таки уходит — не избегайте интервью при увольнении. В кризис это самый честный канал обратной связи: человеку уже нечего терять, и он скажет то, что давно не говорил на пульс-опросах.

Шаг 2. Честный разговор о проблеме. Не прячьтесь: если повышения не будет, объясните почему — будь то падение выручки, отраслевой кризис или плановая пауза. Расскажите, что будет дальше и по каким критериям ситуация изменится. Люди острее реагируют не на сам факт заморозки зарплат, а на ощущение, что их держат в неведении. По наблюдениям «Дринкит», честное объяснение с конкретными ориентирами заметно снижает напряжение — даже без немедленных финансовых решений.

Шаг 3. Быстрое внедрение: рубрика «Герои недели». Если нужно оперативно повысить внимание к заслугам сотрудников, заведите рубрику в корпоративном канале. Каждую пятницу выбирайте 1−3 человека, которые сделали что-то полезное для бизнеса или команды. Рассказывайте историю, давайте человеку возможность высказаться самому. И прикрепляйте реальный бонус: оплачиваемый выходной, сокращенная смена, мерч.

Шаг 4. Инструменты без бюджета (и что потребует денег). По данным сервиса Built In, 51% компаний либо начинают, либо активно расширяют свои инвестиции в программы по формированию бренда работодателя в 2025 году. Начать можно с малого: регулярные встречи один на один по 15 минут, прозрачные критерии оценки работы, внутренние лекции сотрудников друг для друга, обучение руководителей навыкам активного слушания силами HR. Главное в этом деле — регулярность.

В конце концов, доверие строится из последовательных, иногда некомфортных разговоров, прозрачных правил и готовности руководителей слышать неудобное. В 2026 году основной фокус в работе с командами на операционной эффективности и удержании сильных и замотивированных людей в командах.

Кадры HR Корпоративная культура HR-бренд удержание кадров
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