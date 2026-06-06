Критическое мышление и адаптивность назвали ключевыми навыками лидеров

Критическое мышление, адаптивность, технологическая грамотность и способность принимать решения в условиях неопределенности становятся ключевыми навыками лидеров нового времени. Об этом заявили эксперты на сессии ПМЭФ-2026 «Предвосхищая вызовы: как управленческое образование формирует лидеров нового времени».

Ректор Школы управления «Сколково» Александр Ким отметил, что российский бизнес за последние 20 лет прошел путь от масштабирования к управлению сложностью. По его словам, результат сегодня зависит не только от технологий или рыночной конъюнктуры, но и от качества управленческих решений, зрелости команды и способности удерживать двойной фокус.

Александр Ким, ректор Школы управления «Сколково»: С одной стороны, быть эффективным здесь и сейчас, а с другой стороны, не терять длинный горизонт. Речь не только о стратегическом плане на пять лет, но и о способности видеть слабые сигналы, вовремя пересматривать привычные подходы и готовить компанию к изменениям до того, как они стали неизбжными. Это все мы называем готовностью к будущему.

Во время сессии аудитории дважды задали вопрос: «Чувствуете ли вы себя готовым к будущему?». До обсуждения вариант «Да, готов к любым событиям» выбрали 56,5% участников. После дискуссии этот показатель вырос до 79,2%. Доля тех, кто не понимает, что значит быть готовым к будущему, снизилась с 32,6% до 10,4%.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что образование должно давать не только знания, но и уверенность в способности справляться с вызовами.

Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ: Главное, что у многих сегодня нет надежды. А у нас, у всех, кто с вами связан, нет вариантов: у нас есть надежда и уверенность, мы справимся.

Декан и соучредитель Future Readiness Academy, приглашенный профессор Школы управления «Сколково» Селина Нери заявила, что способность адаптироваться к изменениям и неизвестности нужно развивать постоянно. По ее словам, руководителям не обязательно быть разработчиками ИИ, но им необходимо понимать технологии и управлять командами, где вместе работают люди и машины.

Председатель совета директоров «Т-Технологий» Алексей Малиновский отметил, что прошлые кейсы дают руководителям насмотренность, но уже не могут быть единственной основой для решений. Искусственный интеллект может помогать анализировать данные и готовить варианты решений, но ответственность за итоговый выбор остается за человеком.