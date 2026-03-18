18.03.2026 в 12:15

РЖД сократят около 6 тысяч сотрудников

Сокращения прежде всего затронут административно-управленческий персонал

ОАО «РЖД» в 2026 году планирует сократить центральный аппарат на 15%, что затронет до 6 тыс. сотрудников, сообщил глава компании Олег Белозеров в интервью агентству «Интерфакс». Оптимизация прежде всего затронет административно-управленческий аппарат, включая руководителей филиалов.

Белозеров отметил, что решение основано на анализе структуры и функций компании. «Мы провели анализ структуры, функций, и, соответственно, снизим количество штатных единиц. Это прежде всего административно-управленческий аппарат, включая руководство наших филиалов», — пояснил он.

Финансовый результат программы повышения производительности труда за 2019−2025 годы оценивается почти в 300 млрд руб. В 2026 году компания планирует сэкономить около 74 млрд руб. за счет технологических инициатив, сокращения затрат на электроэнергию и дизельное топливо, а также повышения надежности движения поездов и уменьшения объема ремонтных работ.

Осенью 2025 года руководители РЖД получили поручение представить предложения по сокращению кадров в аппарате управления. До 1 ноября заместители генерального директора и руководители подразделений должны были внести свои предложения по оптимизации численности сотрудников.

В компании отмечали, что оптимизация направлена на повышение эффективности работы в условиях снижения объемов деятельности и сложной экономической ситуации.

