«Просвещение» сократит не менее 20% сотрудников в рамках трансформации бизнеса

Группа компаний «Просвещение» к июлю-августу 2026 года намерена сократить не менее 20% персонала в рамках реорганизации. Об этом говорится в письме, направленном сотрудникам в начале марта, подлинность которого подтвердили собеседники «Ведомостей». Сейчас в компании работает около 1,2 тыс. человек, и сокращения могут затронуть значительную часть штата.

Согласно документу, оптимизация коснется как руководителей, так и линейного персонала. Решения будут приниматься на основе оценки эффективности сотрудников, включая анализ их профессиональных и управленческих компетенций. Для специалистов, занятых в творческих процессах, планируется найти «оптимальную форму диагностики».

Реорганизация проходит на фоне изменений в структуре управления. В сентябре 2025 года ВЭБ.РФ консолидировал 75% группы, а в феврале 2026 года взял на себя функции единоличного исполнительного органа головной компании. Тогда же было объявлено о партнерстве с VK, направленном на развитие EdTech-направления.

В совместном комментарии представители ВЭБ.РФ и «Просвещения» сообщили, что компания проводит плановую оптимизацию функций и форматов работы в соответствии с новой стратегией. Помимо традиционного издательского бизнеса, группа планирует активно развивать цифровые образовательные сервисы, что требует перераспределения ресурсов и пересмотра компетенций сотрудников.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», связывают сокращения с ужесточением требований к эффективности и общей экономической конъюнктурой. По их мнению, подобные процессы отражают более широкую тенденцию на рынке труда, где компании стремятся повысить производительность на фоне роста налоговой нагрузки и замедления экономики.