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11.06.2026 в 18:40

Xbox уволит 1 тысячу сотрудников

И сократит траты на маркетинг

Игровое подразделение Microsoft — Xbox — в июле запланировало значительные сокращения. Будут уволены 1 тыс. человек. Также сокращения коснутся бюджета на маркетинг и другие области бизнеса Xbox. Об этом пишет The Verge.

Руководство компании разослало сотрудникам служебную записку о «перезагрузке Xbox» в течение следующих 100 дней из-за проблем, с которыми столкнулось игровое подразделение.

«За последние пять лет мы потратили больше $20 млрд на текущие инвестиции в контент, платформу и аппаратное обеспечение, но за это время наш годовой доход сократился почти на $0,5 млрд», — говорится в записке.

В апреле сообщалось, что Microsoft предложил своим сотрудникам выйти на пенсию. Их число может составить до 9 тыс. человек, или 7% от всего штата. Добровольный выход на пенсию позволит компании сократить расходы и направить дополнительные средства на развитие искусственного интеллекта.

Xbox Сокращения
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