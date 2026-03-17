В начале года количество вакансий в России сократилось на 12%

В январе-марте 2026 года количество вакансий в России сократилось на 12% год к году, а число резюме выросло на 22%, подсчитали аналитики SuperJob. Такое соотношение зафиксировано впервые с 2022 года и свидетельствует о смещении в сторону работодателя, пишет Forbes.

Рынок труда меняется неравномерно по отраслям. В медицине и фармацевтике спрос на персонал остается относительно стабильным (-1% вакансий год к году), хотя число резюме выросло на 7%. Схожая ситуация в образовании: вакансий стало меньше всего на 2%, а резюме — больше на 10%.

Разрыв между предложением и спросом в ряде отраслей увеличился значительнее. В IT и телекоммуникациях вакансий стало меньше на 13%, а резюме — больше на 11%.

Наиболее ощутимое давление наблюдается в сегменте офисных сотрудников, где компании оптимизируют штат и перераспределяют функции. При этом дефицит квалифицированных рабочих сохраняется. Спрос на представителей производственных специальностей остается высоким, что поддерживает рост зарплат: доходы сварщиков и других специалистов «синих воротничков» приблизились к уровню топ-менеджмента.

Дополнительным трендом становится рост популярности гибкой занятости. Все больше специалистов рассматривают подработку как способ диверсификации доходов, а компании активнее используют проектные форматы сотрудничества, адаптируясь к изменяющимся условиям рынка.

Ранее аналитики Банка России зафиксировали смягчение ситуации на российском рынке труда. Однако процесс идет неравномерно по отраслям.