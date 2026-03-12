Ситуация на российском рынке труда постепенно смягчается

Аналитики Банка России фиксируют постепенное смягчение ситуации на российском рынке труда, однако процесс идет неравномерно по отраслям. В бюллетене департамента исследований и прогнозирования регулятора, на который ссылается ТАСС, отмечается, что выводы и рекомендации могут не совпадать с официальной позицией ЦБ.

«Ситуация на рынке труда продолжает смягчаться, хотя этот процесс идет неравномерно. Декабрьское превышение предложения труда над спросом на фоне возобновления роста вакансий в январе вновь сменилось расширением дефицита кадров», — указывают эксперты.

При этом показатель безработицы прекратил снижение, а опросы компаний свидетельствуют об ослаблении остроты кадрового голода. Эксперты ЦБ отмечают, что некоторые компании сокращают планы по годовому премированию сотрудников и уменьшают бюджеты на подбор персонала.

По данным Ассоциации менеджеров, более половины опрошенных топ-менеджеров российских компаний считают, что дефицит кадров в 2026 году сохранится на текущем уровне.