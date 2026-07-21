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21.07.2026 в 08:00

Количество арбитражных споров бизнеса выросло на 8%

Наибольший рост исков пришелся на торговый сектор и недвижимость

В первом полугодии 2026 года число арбитражных споров с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличилось на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 761,9 тыс. дел. Таким образом, рынок практически восстановился после снижения судебной активности в 2025 году, вызванного резким повышением госпошлин за обращение в арбитражные суды. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Контур.Фокуса».

Эксперты отмечают, что бизнес адаптировался к новым судебным расходам и вновь стал чаще обращаться в суды, поскольку накопившиеся споры все сложнее урегулировать в досудебном порядке. При этом небольшие иски по-прежнему подаются реже — компании предпочитают взыскивать более крупные суммы или договариваться с контрагентами без судебного разбирательства.

Наибольшее число ответчиков по арбитражным делам зарегистрировано в Москве (149 тыс. споров), Санкт-Петербурге (44 тыс.), и Московской области (35 тыс.). По сравнению с 2024 годом количество исков к компаниям из этих регионов уже превысило прежние показатели. Чаще всего ответчиками становятся предприятия, работающие в сфере недвижимости, торговли, строительства и транспорта.

Наиболее заметный рост судебной активности зафиксирован в оптовой торговле и строительстве. Юристы связывают это как с высокой деловой активностью в этих отраслях, так и с сохраняющимися экономическими трудностями, включая высокую ключевую ставку, инфляцию и рост задолженности. По мнению участников рынка, при сохранении текущих условий количество арбитражных споров к концу года может превысить уровень 2024 года.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2026 года Федеральная налоговая служба инициировала 23% всех банкротств российских компаний против 15% за аналогичный период прошлого года.

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