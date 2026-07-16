Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
16.07.2026 в 09:35

Число заявлений ФНС о признании компаний банкротами выросло втрое

Во втором квартале налоговая служба инициировала почти четверть всех корпоративных банкротств

Во втором квартале 2026 года Федеральная налоговая служба (ФНС) инициировала 23% всех банкротств российских компаний против 15% за аналогичный период прошлого года. Об этом со ссылкой на данные Федресурса сообщают «Известия».

За квартал ФНС более чем втрое увеличила количество заявлений о признании компаний банкротами, направленных в арбитражные суды, — примерно с 2 тыс. до почти 7 тыс.

Эксперты связывают рост числа таких обращений с ухудшением финансового положения бизнеса. Среди основных причин они называют высокую стоимость кредитов, увеличение налоговой нагрузки, усиление контроля за уходом от налогов и дроблением бизнеса, а также изменения в механизмах взыскания задолженности.

При этом специалисты отмечают, что банкротство остается для ФНС крайней мерой. Перед обращением в суд налоговая служба сначала пытается взыскать задолженность в рамках стандартных процедур.

По мнению экспертов, банкротство нельзя однозначно назвать ни полезным, ни вредным для экономики. С одной стороны, рынок освобождается от недобросовестных участников, с другой — процедура позволяет вернуть лишь часть долгов и не всегда решает проблему неплатежеспособности компаний.

В начале июля депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который вводит механизм добанкротной санации юридических лиц. Он позволит компаниям избежать банкротства.

ФНС Банкротство
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.