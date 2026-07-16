Число заявлений ФНС о признании компаний банкротами выросло втрое

Во втором квартале 2026 года Федеральная налоговая служба (ФНС) инициировала 23% всех банкротств российских компаний против 15% за аналогичный период прошлого года. Об этом со ссылкой на данные Федресурса сообщают «Известия».

За квартал ФНС более чем втрое увеличила количество заявлений о признании компаний банкротами, направленных в арбитражные суды, — примерно с 2 тыс. до почти 7 тыс.

Эксперты связывают рост числа таких обращений с ухудшением финансового положения бизнеса. Среди основных причин они называют высокую стоимость кредитов, увеличение налоговой нагрузки, усиление контроля за уходом от налогов и дроблением бизнеса, а также изменения в механизмах взыскания задолженности.

При этом специалисты отмечают, что банкротство остается для ФНС крайней мерой. Перед обращением в суд налоговая служба сначала пытается взыскать задолженность в рамках стандартных процедур.

По мнению экспертов, банкротство нельзя однозначно назвать ни полезным, ни вредным для экономики. С одной стороны, рынок освобождается от недобросовестных участников, с другой — процедура позволяет вернуть лишь часть долгов и не всегда решает проблему неплатежеспособности компаний.

В начале июля депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который вводит механизм добанкротной санации юридических лиц. Он позволит компаниям избежать банкротства.