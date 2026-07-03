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03.07.2026 в 06:10

Китайский производитель чая проиграл суд из-за товарного знака Louis Vuitton

Компания выплатит $1,5 млн

Китайский производитель чайных напитков Molly Tea проиграл суд французскому модному дому Louis Vuitton по делу о нарушении прав на товарные знаки. Суд в Сучжоу обязал компанию выплатить правообладателю 10,3 млн юаней (около $1,5 млн), признав незаконным использование графического элемента, схожего с фирменным орнаментом бренда.

Иск Louis Vuitton был подан в мае 2025 года после того, как бренд счел четырехлепестковый цветочный логотип китайской сети слишком похожим на элементы своего фирменного узора Monogram.

Согласно решению суда первой инстанции, Molly Tea и один из ее франчайзинговых магазинов нарушили исключительные права Louis Vuitton на семь зарегистрированных графических товарных знаков. Основная часть компенсации — 10 млн юаней — присуждена в качестве возмещения экономического ущерба, еще 300 тыс. юаней компания должна выплатить в счет судебных расходов. Франчайзинговый магазин также несет солидарную ответственность в пределах 100 тыс. юаней.

Кроме выплаты компенсации, суд обязал Molly Tea прекратить использование спорного обозначения и опубликовать официальное заявление с разъяснением ситуации на своих цифровых площадках. Однако китайская компания заявила о намерении обжаловать решение.

Ранее сообщалось, что китайская компания Shanghai Dewu Information, которая управляет маркетплейсом Poizon, подала в Арбитражный суд Москвы иск к ООО «Пойзон», развивающему российский онлайн-магазин.

Юлия Топольская
Louis Vuitton
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