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18+
02.07.2026 в 19:20

Китайский маркетплейс Poizon судится с онлайн-магазином «Пойзон» за домен

Суд уже запретил «Пойзону» совершать распорядительные действия в отношении доменного имени poizon.ru

Китайская компания Shanghai Dewu Information, которая управляет маркетплейсом Poizon, подала в Арбитражный суд Москвы иск к ООО «Пойзон», развивающему российский онлайн-магазин. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление было подано 16 июня. Третьим лицом в иске значится регистратор доменных имен «Рег.ру».

Shanghai Dewu Information требует безвозмездно передать ей администрирование доменным именем poizon.ru в течение недели после вступления решения суда в силу и за каждый день просрочки взыскать с ответчика 15 тыс. руб. неустойки.

Также истец просит прекратить использование товарного знака Poizon по международной регистрации. Компания утверждает, что товарный знак незаконно используется на сайте poizon.ru, на «Авито», в мессенджерах «Макс» и Telegram, соцсетях "Дзен" и «ВКонтакте».

19 июня суд запретил «Пойзону» осуществлять распорядительные действия в отношении доменного имени poizon.ru. «Рег.ру» запрещено аннулировать доменное имя и передавать права администрирования на него другому лицу, пишет Shopper's.

Следующее заседание суда по данному делу запланировано на 9 сентября.

О том, что Poizon вышел в РФ, стало известно в июне 2025 года. В июне этого года маркетплейс начал сотрудничать с российскими брендами.

Суд Poizon
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