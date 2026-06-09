Кейс Demis Group и «Компрессор Ресурс»: как снизить цену лида в промышленном сегменте

Команда Demis Group рассказала Sostav, как переработка таргетинга, отсев нерелевантного трафика и запуск товарных кампаний позволили снизить цену обращений и выйти на стабильную окупаемость с возможностью дальнейшего расширения.
О клиенте
ООО «Компрессор-ресурс» — один из ключевых игроков Юга России в сфере поставок и сервиса компрессорного оборудования с опытом более 20 лет.
Цели и задачи
Клиент обратился в агентство с конкретным запросом — повысить результативность рекламы без роста бюджета, сделав упор на качество заявок.
Задачи проекта:
- привлечь новых B2B-клиентов в сегменте промышленного оборудования, усилив поток заявок от компаний, готовых к закупке компрессорных решений;
- увеличить число целевых звонков от заинтересованных покупателей с высоким потенциалом сделки, сместив фокус с объема на качество обращений;
- удержать стоимость лида до 10 000 руб. и обеспечить окупаемость рекламы при среднем чеке на оборудование.
Специфика рынка компрессорных систем
Рынок компрессоров отличается строгой B2B-логикой: здесь нет импульсивных покупок, а каждое решение проходит через расчёты и согласования.
- Оборудование относится к дорогому сегменту — от десятков до сотен тысяч рублей в зависимости от характеристик и назначения.
- Решение о покупке требует инженерной подготовки: ключевыми становятся характеристики производительности, давления, типа привода и условий эксплуатации, поэтому участие специалистов обязательно.
- Процесс сделки занимает время — от первого запроса до закупки проходят недели согласований между техническими и финансовыми подразделениями.
- Целевая аудитория узкая и профессиональная: инженеры, технические руководители и специалисты по закупкам, а не частные потребители.
Стартовая картина проекта
До оптимизации реклама была неэффективной: CPC (стоимость клика) составлял 8,23 руб., а CPL (стоимость лида) доходил до 32 540 руб. при целевом уровне в 10 000 руб. Трафик был слишком широким, без сегментации, что снижало конверсию в звонки.
В итоге стоимость лида выходила за рамки экономики, мешая масштабированию и делая рекламу убыточной.
Основная цель оптимизации заключалась в переходе к более точному трафику, где каждый клик с высокой вероятностью приводит к целевому обращению.
Фокус на точность вместо масштабирования
Вместо увеличения бюджета мы выбрали стратегию отсечения нерелевантного трафика при сохранении текущих инвестиций.
Главный вывод: в сегменте промышленного оборудования важнее точность трафика, чем его объем — один целевой контакт ценнее десятков случайных переходов.
В B2B это особенно критично: высокая цена ошибки снижает рентабельность, длинный цикл сделки перегружает продажи, а спрос формируется только профессиональными запросами без массового сегмента.
Ход работ
Работа над проектом строилась поэтапно: сначала была заложена базовая архитектура рекламных кампаний, затем — проведена точечная настройка на основе первых результатов и данных аналитики.
Этап 1: Перезапуск логики кампаний
- Разделение спроса и точная настройка
Семантику разбили по моделям оборудования и вместо общих кампаний сделали отдельные блоки под каждую линейку. Это позволило точнее попадать в запрос и повысить конверсию уже на уровне клика.
- Персонализация объявлений
Универсальные тексты заменили на адресные: с конкретными моделями, параметрами и характеристиками. Это усилило соответствие между запросом и рекламой.
- Очистка трафика
Проанализировали источники обращений и исключили нецелевой трафик, в основном от частных пользователей.
В итоге выросло качество аудитории и снизилась доля нерелевантных переходов, что стало базой для дальнейшего снижения стоимости лида.
Этап 2: Точная настройка по результатам аналитики
После накопления статистики по первым результатам кампания перешла в фазу точечной оптимизации, где решения принимались уже на основе фактической конверсии, а не гипотез.
- Перераспределение аудитории по реальной конверсии
Анализ показал, что разные возрастные группы демонстрируют заметно отличающуюся эффективность.
В результате были внесены точечные корректировки:
- усилили аудиторию 35−44 лет (+10%) как наиболее конверсионную: инженеры, технические директора и специалисты по закупкам;
- сократили сегмент 55+ (-50%), так как он чаще давал информационные запросы без перехода к покупке.
Это позволило перераспределить рекламный бюджет в сторону наиболее «покупающей» аудитории.
- Запуск товарного формата рекламы
Далее в работу был внедрён формат товарных объявлений, позволивший системно работать с полным ассортиментом оборудования.
Этот инструмент дал сразу несколько эффектов:
- повысилась релевантность за счет показа конкретных моделей с их характеристиками;
- выросла кликабельность благодаря наглядной визуализации товаров;
- снизилась цена клика за счет более точного попадания в поисковые запросы;
- масштабируемость без необходимости ручной настройки каждой позиции.
- Усиление визуальных решений и адаптация под сезонность
Финальный этап был посвящен работе с креативами и их адаптации под периоды повышенного спроса.
Провели серию A/B-тестов баннеров, выявили наиболее эффективные связки и масштабировали их на все активные кампании, усилив общий уровень конверсии.
Павлова Мария, менеджер по контекстной рекламе Demis Group:
У клиента не было отработанных подходов к контекстной рекламе и понимания, как управлять результатами. Команда Demis Group начала с глубокого анализа текущей рекламы, на его основе сформировала новую модель работы и пошагово перестроила процесс привлечения обращений. В течение полугода удалось стабилизировать поток качественных заявок, при этом существенно уменьшив стоимость привлечения лида.
Результаты
Комплексная настройка рекламы в «Яндекс.Директ» от Demis Group заметно повысила эффективность ключевых показателей без роста бюджета.
Стоимость одного клика (CPC) уменьшилась на 26% — с 8,23 до 6,08 руб. Это дало возможность получать больше переходов и расширить охват аудитории при прежних затратах, усилив конкурентные позиции в аукционе.
Стоимость привлечения одного лида (CPL) сократилась в 4,55 раза — с 32 540 до 7 163 руб. Это значение не просто опустилось ниже целевого уровня в 10 000 руб., но и вышло за рамки плановых ожиданий, открыв потенциал для дальнейшего масштабирования кампаний при сохранении прибыльности.
Станислав Соловаткин, менеджер ООО «Компрессор-ресурс»:
Изначально реклама была хаотичной и нестабильной. Demis Group перестроила процесс и за 6 месяцев создала эффективный канал привлечения клиентов. В итоге — стабильный поток обращений при минимальной стоимости привлечения в нише даже при финансовых ограничениях. В этой отрасли результат приносит не трафик сам по себе, а выход на лиц, принимающих решения. Именно такую систему и удалось выстроить.