Каждый второй россиянин изучает состав продуктов перед покупкой

При выборе продуктов питания 56% опрошенных россиян в первую очередь обращают внимание на состав, 24% — на срок годности, 8% — на натуральность ингредиентов, 5% — на количество белка, 3% — на калорийность, 2% — на содержание сахара. 3% не изучают информацию на упаковке. Таковы данные совместного исследования Роскачества и сервиса доставки товаров «Самокат». Отчет есть в распоряжении Sostav.

46% респондентов чаще выбирают продукты с пометкой «натуральный состав». 31% обращают внимание на надпись «без консервантов», 29% — «без искусственных красителей», 22% — «без сахара», 14% — «высокое содержание белка». 28% не обращают внимания на подобные обозначения.

Большинство россиян предпочитает получать белок из привычных продуктов. Его источники: яйца (65%), курица и индейка (63%), творог и другие молочные продукты (62%), рыба и морепродукты (35%), орехи и семечки (26%), говядина и свинина (24%), бобовые (23%), протеиновые коктейли и батончики (13%), специальные продукты с высоким содержанием белка (10%).

За последний год вырос интерес к традиционным источникам белка. Спрос на мягкий творог увеличился на 54%, на традиционный творог — на 39%, на зерненый — на 30%. Продажи твердых сыров возросли на 63%, сыров в нарезке — на 37%. Спрос на мясные продукты вырос на 35%, на крупнокусковую говядину — на 35%, на фарш из индейки — на 53%, на стейки из индейки — на 29%, на филе индейки — на 28%.

62% россиян готовы отказаться от покупки продукта, если в составе слишком много непонятных ингредиентов. Для 51% поводом не приобретать товар становится длинный список добавленных компонентов. Для 48% причиной отказа от покупки станет наличие пальмового масла, для 33% — искусственных красителей, для 32% — большого количества жира, для 26% — консервантов, для 26% — Е-компонентов.