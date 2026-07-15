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15.07.2026 в 15:40

Каждый пятый регулярно получает рекламные СМС-сообщения от брендов

16% респондентов такие сообщения не получают

43% опрошенных россиян за последние шесть месяцев иногда получали рекламные СМС-сообщения от брендов или компаний, 22% — очень редко, 19% — регулярно. 16% не приходили такие СМС. Таковы данные опроса, проведенного «Анкетологом».

За последние полгода 37,1% опрошенных отправляли СМС-сообщения несколько раз в неделю, 33% — несколько раз в месяц, 16,5% — ежедневно, 13,4% — реже одного раза в месяц.

39,4% респондентов приходилось общаться по СМС вместо привычных мессенджеров или звонков, в том числе из-за проблем с интернетом. 27,3% общались по СМС несколько раз в неделю, 16,2% — регулярно. 17,2% не приходилось общаться по СМС.

32% интервьюируемых сообщили, что СМС-сообщения для них менее удобны, чем большинство других способов связи. 30% рассказали, что текстовые сообщения примерно такие же по удобству, как и другие способы связи. 18% считают, что СМС удобнее многих, но есть способы удобнее. 12% говорят, что СМС — самый неудобный способ для них. Для 8% текстовые сообщения являются самым удобным способом связи.

В опросе участвовало больше 2 тыс. россиян, использующих СМС-сообщения.

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