Как растет рынок мобильных приложений на Ближнем Востоке: отчет «Бидиз» (Bidease)

«Бидиз» ( Bidease ) и Sensor Tower опубликовали отчет «Как растет рынок мобильных приложений на Ближнем Востоке», который показывает: мобильный рынок региона переходит от экстенсивного роста к глубинному.

Страны Персидского залива обогнали весь мир по темпам монетизации

С первого квартала 2024 по первый квартал 2026 совокупная выручка от покупок внутри приложений в шести странах Персидского залива выросла на 41%. Для сравнения: глобальный рынок за тот же период прибавил 21%. Загрузки при этом увеличились всего на 9%.

Это не случайность и не временный всплеск. Такая динамика прослеживается на всех рынках региона без исключения: каждый из них показал рост выручки не менее 25%. Лидеры — ОАЭ (+46%) и Саудовская Аравия (+43%). Кувейт опередил всех по темпам роста загрузок, Катар — по росту времени использования приложений.

Иными словами, на Ближнем Востоке формируется зрелая мобильная экономика: пользователи не просто устанавливают приложения — они начинают регулярно тратить в них деньги.

Рамадан как зеркало: одни категории взлетают, другие проседают

Самый показательный срез рынка — поведение пользователей во время Рамадана. Данные Sensor Tower за три года наблюдений демонстрируют неоднородную картину.

Стриминговые сервисы (OTT) фиксируют устойчивый и ускоряющийся рост загрузок: +20% в 2024 году, +35% в 2025-м, и рекордные +48% в 2026-м. В Рамадан 2026 года прирост в ОАЭ составил +54%, в остальных странах — +59%. Одновременно с этим OTT-монетизация резко ускорилась: выручка от внутренних покупок выросла на 38% в Саудовской Аравии и на 47% в остальных странах Персидского залива. Рамадан превратился в главное окно монетизации для категории.

Приложения доставки еды и ресторанов движутся в противоположном направлении: в период поста они теряют аудиторию, зато сразу после Ид аль-Фитра фиксируют резкий прирост: например, +45% в 2025.

Шопинг-приложения зависят сразу от двух пиков: Рамадан/Ид аль-Фитр и ноябрьские распродажи (аналог «Чёрной пятницы» в регионе). В 2025 году на эти два периода пришлась почти пятая часть годового объёма загрузок категории.

Финансовые приложения: спрос, который не зависит от календаря

На фоне сезонных взлетов и падений финансовые приложения выглядят аномалией. Потребительский банкинг в Саудовской Аравии поддерживал ежемесячную сессионную активность выше 1,25 миллиарда на протяжении всего I квартала 2026 года — даже в месяцы, когда новые загрузки снижались.

Это принципиально другая модель роста без триггеров: накопленная база лояльных пользователей, которые открывают приложение каждый день вне зависимости от праздника или акции. Для сравнения — криптовалютные приложения в ОАЭ показали рост загрузок на 22% за один месяц, но число сессий при этом выросло лишь на 2%: новые пользователи установили, но не остались.

Как маркетологи адаптируются к непредсказуемому рынку

Опрос 400 специалистов из четырех ключевых стран региона показал: турбулентность рынка приводит к смене приоритетов, а не к сокращению бюджета.

75% увеличивают расходы на продвижение именно тогда, когда рынок становится менее предсказуемым. При этом бюджеты перераспределяются: на первый план выходят удержание аудитории, скорость реакции и диверсификация каналов. Стоимость установки и окупаемость рекламы уступили место качественным метрикам — удержание называют главным ориентиром 32% маркетологов.

Темп работы тоже ускоряется. Три четверти команд перестраиваются под новые условия за сутки или несколько дней. Почти столько же обновляют рекламные материалы каждую неделю. Когда привычные каналы становятся менее предсказуемыми, 70% начинают активнее пробовать новые — от блогерских интеграций до ретаргетинга и брендовых кампаний.

Дмитрий Чудовский, директор по маркетингу «Бидиз» (Bidease): Мы видим, что рынок мобильных приложений в странах Персидского залива становится более зрелым. Значительный разрыв между ростом выручки и загрузок — это прямой сигнал, что рынок все больше смещается к борьбе за качество аудитории, удержание и монетизацию. Особенно показательно, что уже 32% маркетологов называют удержание пользователей ключевой метрикой в нестабильных условиях — это почти в 2,5 раза больше, чем доля тех, кто фокусируется только на стоимости привлечения. При этом нельзя не отметить, что 84% команд регулярно проводят тесты на инкрементальность, а 76% меняют стратегию в течение нескольких дней после изменения рыночных сигналов. Это говорит о том, что мобильный маркетинг в регионе становится не просто более технологичным, а гораздо более гибким и аналитическим.

Рынок Ближнего Востока растет — но не там, где ждали

Анализ данных за два года подводит к четкому выводу: регион движется от роста через охват к росту через глубину. Новые пользователи все еще приходят, но главные деньги делают текущие пользователи — они платят больше, чем раньше. ОАЭ и Саудовская Аравия почти вдвое обгоняют мировой рынок по монетизации. Стриминг ставит рекорды в Рамадан, пока еда и шопинг работают по другим паттернам. Финансовые приложения растут вообще вне сезонной логики — просто потому что они уже стали частью ежедневной жизни.

Все цифры, разбивка по странам и категориям — в полном отчете по ссылке.