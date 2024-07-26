Мнение рынка: как найти баланс между развитием технологий и правовыми нормами

Профессиональное сообщество нередко констатирует, что право не поспевает за изменениями в общественных отношениях, развивается слишком медленно, не учитывая современные тенденции. Особенно это заметно в случае использования современных технологий. Можно ли «примирить» право и технологии и какими путями это сделать, Sostav узнал у представителей агентств.

Технологии не стоят на месте. Появляются новые технические решения и гаджеты. Скажите, как правовые нормы адаптируются под появляющиеся технические новшества?

Анисия Бровченко, руководитель юридического отдела Hate Agency : Право и технологии развиваются разными темпами, юриспруденция стабильна, логична и определенна, а технологическое развитие, наоборот, стихийно, нестабильно и относительно неконтролируемо. Как правило, регулирование взаимоотношений субъектов права при появлении новых технологий основывается на существующем законодательстве, но этого не всегда достаточно, поскольку появляются не только новые способы взаимодействий, но и новые субъекты и объекты права. Законодательство модифицируется и подстраивается под инновации, пытаясь охватить все новые правоотношения, но скорость такой модификации гораздо ниже, чем скорость развития технологий.

Анастасия Агейкина, главный бухгалтер 2LEADS: Законодатель активно адаптирует правовые нормы, преследуя различные цели как контроля и регулирования, так и использования инноваций в различных видах правовых отношений. Технические новшества помогают обрабатывать и обмениваться большим объёмом информации в короткие сроки. Прослеживается заинтересованность законодателя к таким возможностям.

Максим Самойленко, директор по маркетингу «Анабар»: Прогресс ускоряется, и вопрос о внесении корректировок в законодательство становится всё более актуальным. Но этот процесс достаточно инерционен и занимает много времени. Сначала изучаются новые технологии, затем разрабатывается законодательная база. Затем идет этап обсуждения и согласования. Далее закон принимается и реализуется. Но первый этап, анализ ситуации, часто начинается не так быстро, как хотелось бы. И здесь важна активная реакция экспертного сообщества, чтобы поставить перед законодателями вопрос об анализе ситуации. Законы могут и должны пересматриваться в соответствии с запросами рынка, развитием технологий и появлением новых экономических и общественных условий. Частота их пересмотра зависит от политической и экономической ситуации в стране.

Алексей Колчин, руководитель юридического департамента E-Promo Group : Законодательство охватывает широкий круг отношений, но оно не всегда может в полной мере учитывать все нюансы каждого отдельного случая. Правовая система в целом тяготеет к консерватизму. Принятие законов — довольно длительный процесс. И это нередко приводит к тому, что новые правовые нормы теряют актуальность уже в момент своего вступления в силу. Для преодоления медлительности законодательства был принят ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ», который позволяет вводить в действие на определенных территориях временное регулирование инновационных технологий посредством нормативных правовых актов Правительства РФ, Президента РФ и Банка России. Эти акты принимаются в более сжатые сроки и, с учетом ограниченности их применения, позволяют минимизировать риски негативных последствий по сравнению с традиционными законодательными актами. На данный момент действует более 15 таких правовых режимов в различных сферах, в основном в сфере беспилотного транспорта. Пока рано давать оценку эффективности этого инструмента, но в целом хорошо, что он существует. В основном же субъектам рынка приходится ориентироваться на судебную практику, прежде всего постановления Верховного суда, а также Суда по интеллектуальным правам. Судебная практика более динамична по сравнению с законодательством. Поэтому может быстрее реагировать на новые споры в правовых отношениях. И хотя российское право считается непрецедентным, в последние годы постановления высших судов в ряде случаев служат важным ориентиром для правоприменения и часто являются предвестником изменений в законодательстве.

Как отметил Константин Плотников, руководитель направления по работе с ОРД RedDigital, «технологии не стоят на месте и их развитие идёт очень быстро, и зачастую правовые нормы сильно отстают (как например, с вопросом регулирования использования электросамокатов). Однако бывает так, что право «опережает» технологии. К примеру, закон о маркировке рекламы в интернете действует уже почти два года (с сентября 2022 года), но до сих пор многие участники не смогли к нему приспособиться».

Константин Плотников, руководитель направления по работе с ОРД RedDigital: Принятие закона было стремительным. Он вышел достаточно жёстким и с достаточным количеством пробелов. Однако мы видим, что работа по адаптации закона к реальности и потребностям бизнеса идёт и идёт активно: между отраслью и государством есть диалог. Также закон предполагает участие государства с технической стороны: был создан ЕРИР (единый реестр интернет-рекламы). И вот здесь мы видим интересный пример, когда адаптация закона идёт через развитие технологий со стороны государства, что облегчает работу бизнеса. В частности, создан механизм единого идентификатора договора. Участникам рынка теперь не нужно передавать все данные и атрибуты договоров между собой. Достаточно один раз получить идентификатор и передавать его своим партнёрам.

Александр Клишев, генеральный директор диджитал-агентства Think Mobile : Основной фокус законотворцев по всему миру лежит на защите персональных данных. Идёт бурная работа по регулированию и защите персональных данных, ограничения объёма сбора операторами. Одной из главных задач законодателей стоит создание чётких и понятных правил для обработки персональных данных. Это включает в себя определение того, какие данные могут быть собраны, как они должны храниться и использоваться, а также установление ограничений на передачу этих данных третьим лицам. Законодатели также работают над созданием механизмов контроля и мониторинга соблюдения этих правил, чтобы обеспечить защиту прав и свобод граждан.

«После бурного роста ИИ в 2022 г. появились новые вызовы для законодателей и юристов: защита интеллектуальной собственности и ограничения недобросовестного его использования. На данный момент нет чёткого решения данных задач и ответов. На данный момент ни у одной правовой системы нет чёткого ответа на эти вопросы. Проходят бурные дискуссии. По авторскому праву есть пара решений западных судов. В России пока нет практики для принятия какого-либо решения. По ответственности за действия ИИ пока тоже не сформировалось чёткого видения. На данный момент в России пошли по пути страхования гражданской ответственности, но это, скорее, временное решение», — подчеркнул Александр Клишев.

Владимир Балашов, директор по продукту Nativity Tech, Nativity: Сейчас технологии, скорее, урезаются, а не адаптируются под правовые нормы. То есть появляется новшество в правовом вакууме, а потом оно дорабатывается, исходя принимаемых законов и появившихся ограничений. Здесь интересен бизнес-подход Uber — «сперва сделай, потом извинись». Когда Uber приходил на новые рынки, где не было правовой базы под подобную деятельность, они вели бизнес как везде, без прямых нарушений закона. А потом адаптировались под появлявшиеся правовые нормы, потому что иногда проще сделать, создать прецедент и извиниться, чем отдать время конкурентам.

В каких случаях строгие для бизнеса законы пересматривались и адаптировались под запросы рынка? Как часто такое бывает?

Алексей Колчин, руководитель юридического департамента E-Promo Group считает, что «законодательство постоянно меняется, в том числе с учетом мнения рынка. Но яркие примеры, которые бы значительно повлияли на рынок в положительном ключе и были ответом на его запросы, вспомнить сложно».

Алексей Колчин, руководитель юридического департамента E-Promo Group: В основном это касается процессов взаимодействия с регуляторами, их автоматизации и перехода в онлайн-формат. В процессе разработки законов часто возникает конфликт между стремлением государства к жесткому урегулированию процессов и желанием субъектов правоотношений (например, бизнеса) иметь чёткие и понятные правила без излишних ограничений. В качестве примера приведу закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Рынок криптовалюты и блокчейн-технологий ожидал от законодателей чётких и понятных правил. Однако первоначальный законопроект предлагал радикальную меру — полный запрет криптовалют и майнинга на территории России.

Агейкина Анастасия, главный бухгалтер 2Leads: Смягчение условий происходит не с завидной регулярностью. Иногда технологический прогресс и его внедрение в правовую жизнь позволяет законодателю снизить бюрократическую нагрузку с предпринимателей. Но в последние два года наблюдается обратная тенденция. Предприниматель сталкивается, с одной стороны, с санкциями, с другой стороны, с позицией законодателя по недопустимости использования некоторых технологических возможностей, которые, несомненно, смогут помочь сохранить позиции бизнесу.

Анисия Бровченко, руководитель юридического отдела Hate Agency : Как правило, с появлением новых технологий закон в первую очередь стремится их ограничить, а не разобраться в их функциях и пользе для бизнеса. Иными словами, законы, принятые с целью регулирования правоотношений, связанных с использованием инноваций, устанавливают лишь запреты и ограничения. Нечасто строгие для бизнеса законы пересматривались и адаптировались под запросы рынка, однако, такое случается. Например, в 2019 г. появилось регулирование Заключения договоров через интернет, в том же году были признаны «цифровые права», кроме того, существует тенденция поддержания ИТ компаний государством.

Максим Самойленко, директор по маркетингу «Анабар»отметил тенденцию изменения ставок по налогам «в качестве примера пересмотра законов — изменение налогового законодательства. В периоды экономических кризисов или структурных изменений в экономике государство пересматривает ставки налогов. Это происходит и сейчас, в случае с налогами на доходы».

Максим Самойленко, директор по маркетингу «Анабар»: Реформирование трудового законодательства. С развитием новых форм занятости например, дистанционная работа происходит изменение в трудовом законодательстве для защиты прав работников и самих работодателей. Наконец, адаптация законодательства о защите прав потребителей к новым видам товаров и услуг требует внесения изменений в законе. Это мы видим на примере электронного образования.

Александр Клишев, генеральный директор диджитал-агентства Think Mobile, отмечает, что «такое бывает нечасто и обычно происходит в условиях сильнейших кризисов в экономике. В последние годы обычно в год принимается около пяти таких решений. Например, в 2022 году были ослаблены требования валютного контроля».

Константин Плотников акцентирует внимание на том, что «всегда есть запрос на либерализацию законодательства, но государство, как правило, неохотно идёт такие шаги. Тем не менее, такая работа ведётся, и мы видим яркие примеры в рекламной отрасли».

Константин Плотников, руководитель направления по работе с ОРД RedDigital: Закон о маркировке рекламы в интернете должен был охватить разом огромную область. Естественно, настолько масштабные законопроекты не бывают идеальными с самого начала: огромный спектр рекламных форматов, механизмов распространения и взаимодействия между участниками оказался просто не учтён. Бизнес адаптировался в режиме онлайн, и параллельно отрасль выстраивала диалог с государством о внесении изменений в закон, чтобы он стал более применим к ситуации на рынке.

«Например, норма о «вечной отчётности» — то есть отсутствие ограничения по времени подачи отчётности — очень сложно реализуемая. Недавно был анонсирован законопроект, который должен отменить или упростить такую отчётность. Сам факт его появления на свет и обсуждения показывает, что работа в этом направлении ведётся», — подытожил Константин Плотников.

Как вы думайте какие современные технологии сейчас нужно ограничить или наоборот дать больше правовых свобод?

Владимир Балашов, директор по продукту Nativity Tech, Nativity: Как всегда, важна последовательность, понятные общие принципы и подходы, которые должны быть прозрачными. В миллионе неопределенностей иметь огромный риск-фактор «неадекватного» или непоследовательного законодательства никому не хочется. Это важнее абстрактной «свободы», которую не понимаешь, как трактовать — «Ты можешь выбрать все, что захочешь». Ну и показательно, что в нашем сознании все сразу начинается с ограничений, даже в этом вопросе — «нужно ограничивать?». Конечно, в таком динамичном и изменчивом мире больше веры в принципы, чем в жесткое законодательство.

Максим Самойленко, директор по маркетингу «Анабар» считает, что «вопрос об ограничении или, наоборот, расширении свобод современных технологий является сложным и неоднозначным. Он требует анализа возможных последствий для общества, экономики и безопасности. Очевидно, что есть разные интересанты в этом вопросе».

Максим Самойленко, директор по маркетингу «Анабар»: Если говорить о современных технологиях, требующих дополнительного регулирования, то это искусственный интеллект и машинное обучение, которые могут привести к нарушению прав человека и дискриминации. А также криптовалюты и блокчейн, которые могут использоваться в незаконных целях. Однако слишком жёсткое регулирование может замедлить развитие технологий, поэтому важно найти баланс между отсутствием законодательной базы и её большой мощью.

«Право априори реакционно, оно не может эффективно урегулировать ещё не сформировавшуюся практику. На мой взгляд, нам пока необходимо продолжить работу по охране персональных данных, а ограничить мы всегда можем успеть», — отмечает Александр Клишев, генеральный директор диджитал-агентства Think Mobile.

Алексей Колчин, руководитель юридического департамента E-Promo Group: Вопрос ограничений и свобод, на мой взгляд, должен решаться с точки зрения практических запросов рынка. Как юрист, я больше заинтересован в разработке четких правовых рамок для применения новых технологий, которые минимизируют юридические риски. Например, мы в группе компаний активно используем результаты, полученные с помощью нейросетей. Но права на такие результаты сейчас не урегулированы.