IZMENI SOZNANIE 2025: презентации первого и второго дней конференции

Завершилась 20-ая конференция в области диджитал-маркетинга и интернет-рекламы IZMENI SOZNANIE 2025. Деловая программа длилась два дня, по традиции делимся презентациями выступлений, а также впечатлениями и инсайтами от участников, которые они получили во время IZMENI SOZNANIE.

День 1

Дмитрий Федосеев, CEO Hybrid Russia & VP of Programmatic Worldwide: «Человек — высокоразвитый биоробот в мире победивших машин или… ?»

По мнению Анастасии Панасюк, руководителя по развитию рекламного бизнеса RuStore, IZMENI SOZNANIE — это пространство, где можно прямо услышать, как меняется рынок. Один из ключевых инсайтов этого года — стремительное проникновение ИИ в рекламную экосистему. Алгоритмы уже стали полноценными участниками коммуникации между брендами и аудиторией. В этой новой реальности, по ее словам, на крупные платформы ложится особая ответственность — формировать стандарты и демонстрировать, как технологии могут служить интересам бизнеса, пользователей и общества.

Анастасия Панасюк, руководитель по развитию рекламного бизнеса RuStore: Все кейсы — не про модные термины, а про настоящую практику: честную, точную, живую. IZMENI SOZNANIE — это пространство смыслов и контактов. Днем — точные формулы и стратегии, вечером — живое общение, которое запускает новые партнерства и идеи. Это редкий формат, где деловое и человеческое соединяются органично.

Юлия Удовенко, вице-президент по маркетингу ГК RW+: Для меня деловая часть конференции стала срезом мнений рынка, проверкой гипотез — всегда интересно смотреть именно на пересекающиеся слова, темы, мысли, которые формируют дальнейшие вектора! Например, в этом году я обратила внимание на множественность употребления слов «расслоение», «партнерства», «коллаборации». А неформальная часть стала про интересных людей, атмосферу и крутое общение! В Москве практически невозможно в потоке встреч обеспечить себе такое погружение и концентрацию общения. В этом году я была в восторге от Шанхая — именно в этом городе и этом окружении был правильный контекст для многих тем.

Альберт Усманов, независимый эксперт, Юлия Долгова, JAMI LUP: «Дофаминовый трип. Как бренды взламывают человеческий мозг»

Виталий Быков, СЕО REDKEDS Creative Agency, особенно выделил выступления Андрея Сикорского и Александра Сироватского, однако добавил, что его разочаровали некоторые спонсорские доклады — по его мнению, они были слишком рекламными и поверхностными, а значит, не оправдали вложенных средств. Также, по его словам, не вызывают отклика выступления, ориентированные исключительно на постоянных участников, с «внутренним вайбом» и шутками, понятными только им. Тем не менее общее впечатление осталось положительным — контентный комитет порадовал широтой и разнообразием тем. Быков отметил, что ехал на конференцию не за клиентами, а за новыми рыночными вызовами — идеями для будущих проектов в мире, где ИИ все активнее заменяет креаторов.

Юлия Удовенко, вице-президент по маркетингу ГК RW+: Главной целью на конференции были новые навыки, знания и практическая применимость тезисов спикеров. Для делегатов всегда очень важно получить ответ на вопрос «А что мне с того? Как я могу это использовать?». Очень хотелось, чтобы участники уехали домой с заметками и мыслями, что они могут для своего бизнеса сделать нового или по-другому. Конечно, на таком объеме спикеров и плотной программе очень сложно держать смысловую нагрузку, но нет предела совершенству, и есть уже мысли про следующий год.

Роман Тышковский, управляющий партнер The Edgers: «Кофейная гуща, хрустальный шар, таро. Какие предсказания сбылись за 10 лет?»

Также выступление Андрея Сикорского отметил и Александр Сироватский, вице-президент по стратегии Media Instinct Group, выделив помимо него еще доклад Михаила Шкляева. По словам Сироватского, оба доклада выделились своей пользой и глубиной проработки. В неформальной части конференции, по его словам, IZMENI SOZNANIE остается площадкой с высокой концентрацией знаковых фигур индустрии, с которыми можно обменяться мнениями и сверить взгляды на будущее рекламного рынка.

Юлия Удовенко, вице-президент по маркетингу ГК RW+: Я отметила некоторые сквозные темы и мысли, которые проходили через выступления разных спикеров и личное общение. Это темы поиска и приоритизации новых аудиторий — например, «серебрянное поколение», о котором говорил Саша Сироватский, и «новые обеспеченные» в докладе Андрея Сикорского. Также важно выделить расслоение рынка — богатые и бедные бренды, прекрасно было раскрыто у Михаила Шкляева. И тут как следствие смена многих аспектов и в маркетинге, и в рекламе — рост стоимости построения брендов, переток медиа в ритейл, проблема с целеполаганием в маркетинге, снижение срока работы СМО на позиции и рост востребованности проектных и гибких команд, так как границы маркетинга все сильнее пересекаются со многими дисциплинами. Темы партнерств, коллабораций, слияний, поглощений также были сквозными — начиная от необходимости для брендов работать с коллабами alwayson, заканчивая неформальными обсуждениями, кто кого купил, купит или никогда не купит. Этим и интересно IZMENI SOZNANIE, что можно сверить и «обстучать» свои гипотезы и ощущения в концентрированном и активном формате!

Михаил Шкляев, главный управляющий директор Okkam: Сложно выделить какое-то одно выступление — в целом программа была сильная. Интересным показалось, что три агентства (Media Instinct Group, OMD и мы), не сговариваясь и заранее ничего не обсуждая, захотели поговорить о том, что строительство бренда традиционными методами становится дорогим удовольствием. Такое единодушие — редкость, а стало быть, оценка происходящего, скорее всего, справедлива. Ну и отдельное спасибо Маше Яковлевой за мем «порочные маркетологи» — это точно останется в памяти надолго.

Роман Тышковский, управляющий партнер The Edgers: Запомнились рассказы Миши Шкляева и Саши Сироватского. Они говорят о разных вещах, но на самом деле их темы перекликаются. Миша много говорит о том, что будет происходить с рекламной индустрией и как она неразрывно связана с экономикой. Он ежегодно показывает очень жесткую и четкую корреляцию между развитием экономического рынка, фондового рынка и рекламного и диджитал-рынка. Интересно то, что это как бы база, а мало кто так делает. Мало кто смотрит на развитие индустрии в неразрывной привязке к экономике, показывая корреляционные связи. Я считаю это очень полезным и каждый раз ухожу оттуда с новыми инсайтами о том, как это будет развиваться.

Каролина Соколова, управляющий директор X5 Media: «Homo Consumericus: Эволюция покупателя в мире омникального ритейла»

Для Каролины Соколовой ключевыми инсайтами конференции стали идеи о трансформации поведения и ожиданий потребителей в условиях цифровизации — это, по ее словам, позволяет глубже понять аудиторию и выстраивать более эффективную коммуникацию. Особый интерес вызвал китайский опыт и его возможное применение на российском рынке. Соколова также подчеркнула, что Шанхай — идеальное место для проведения конференции: динамичный, технологичный город, отражающий будущее. Китайский рекламный рынок, по ее мнению, отличается уникальной спецификой и быстро развивается благодаря инновациям и новым форматам взаимодействия с потребителем.

Каролина Соколова, управляющий директор X5 Media: IZMENI SOZNANIE всегда про людей. Не только про потребителя, который стал главной темой конференции этого года, но и про каждого участника, кто сюда приезжает. Уже 20 лет организаторы собирают лидеров рынка, и для меня это событие — это не просто деловая программа с интересными докладами, а возможность встретиться с коллегами, обменяться идеями и просто насладиться атмосферой профессионального сообщества. Здесь все концентрированно: выступления, активности, общение. Сразу вдохновляешься на новые идеи и видишь рынок с новой перспективы. Самое важное, что мы забираем с собой, — свежий взгляд на привычные вещи и новые подходы к решению старых задач.

Анастасия Панасюк, руководитель по развитию рекламного бизнеса RuStore: Каждое выступление — с разной оптикой, но с общим посылом: пришло время осознанного маркетинга. Яков Пейсахзона из Avito четко показал: данные — это не ответ, это отправная точка. Важно не просто видеть «что», но понимать «почему» — и думать, прежде чем действовать. Каролина Соколова из X5 Media заговорила о вещах, которые многие боятся озвучить: что делать бренду в эпоху, когда любое слово может вызвать волну, и как не потерять голос.

Роман Тышковский, управляющий партнер The Edgers: Одна из главных мыслей, которая показалась мне интересной и инсайдерской, касается всего, что связано с Китаем. Не потому что Китай — это наше будущее, а потому что он является примером того, как по-другому может развиваться индустрия. Доклады первой части, которые были у ребят в самый первый день, показались мне интересными и полезными. Особенно доклад Юлия Удовенко, который показывал, как китайские бренды вскрывают другие бренды. Это было вдохновляюще. Для меня важна именно практическая польза, общее понимание картинки и вдохновение. Ключевые вещи, которые я ищу в докладах, были в этот раз больше, чем обычно, но все же не так много, как мне бы хотелось.

Андрей Сикорский, директор по маркетингу, РБК: «Деньги, стресс, ценности. Феноменология среднего класса»

Лина Простова и Наталья Кобелева, Rabbit & Carrot: «Как ощущает себя потребитель в эпоху, когда каждый второй хочет стать блогером»

Яков Пейсахзон, директор «АвитоРекламы»: «Реклама в новом измерении. Как инновации формируют будущее взаимодействие с потребителями»

Владислав Овчинников, основатель и генеральный директор Solta: «Китайская альтернатива для российского диджитал рынка»

Евгений Косолапов, руководитель представительства фонда «Сколково» в КНР: «Пересборка Китая»

Дмитрий Завиша, директор по стратегии «Апельсин»: «От сердца к кошельку: путь клиента в лояльности»

Артем Жданов, основатель и генеральный директор EKD Group: «Основные сложности выхода на китайский рынок»

Сергей Ефимов, директор по стратегическому продуктовому развитию OMD Resolution: «В поисках места под солнцем»

Юлия Долотина, директор по операционному и трейд-маркетингу Ozon: «20 лет как 2 века. Как е-сом открыл новые перспективы»

Михаил Гущин, руководитель рекламного направления «Яндекс Еды»: «Путь через желудок к сердцу потребителя: фудтех как новый канал коммуникации»

День 2

Михаил Шкляев, CEO Okkam: «2025. Без названия»

Антон Черноталов, CEO E-Promo Group, Андрей Можаев, CEO Asia Pacific: «Рекламные группы: вчера, сегодня, завтра»

Михаил Цуприков, CEO, MGrowth: «Геймчейнджер на три буквы! Подвинут ли ТМА рынок мобильных приложений?»

Алексей Федин, исполнительный директор Magnetto.pro: «Telegram mini apps. Рекламные платформы»

Юлия Удовенко, вице-президент по маркетингу группы RW+: «Глобальные бренды-лидеры и китайские бренды-челленджеры в FMCG»

Юрий Панов, вице-президент по трансформации ГК «Родная Речь»: «От В2С к В2-AI-2С»

Елена Мельникова, вице-президент по рекламному бизнесу МТС: «Дао экосистемно-центричного планирования»

Александр Лигер, директор по продукту Post Media: «Новая эпоха видеорекламы. Контекст. Персонализация. Вовлечение»

Александр Захаров, председатель правления Digital Alliance: «M&A-серфинг: как поймать следующую волну Adtech-трансформации»

Родион Жеронкин, co-founder&CBDO Whiteleads: «Как привлечь миллионы пользователей из VK в мобильные приложения»