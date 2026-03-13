С нуля в топ-3 по охватам в СМИ: PR-кейс chad и Rassvet.digital

chad — русскоязычный маркетплейс с более чем 50 моделями нейросетей на одной площадке. Проект стартовал в 2023 году как альтернатива зарубежным сервисам. К середине 2025 года chad вырос: у бизнеса появился запрос выйти на B2B аудиторию. О том, как Rassvet.digital выстраивал коммуникации с нуля, команда агентства рассказала Sostav.

Задачи

Сделать chad узнаваемым среди бизнес-аудитории — выйти на рынок B2B.

Увеличить охваты и число упоминаний в СМИ.

Сделать сооснователя Артура Кольцова видимым экспертом в бизнес‑медиа.

Закрепить chad как одного из лидеров на рынке ИИ‑сервисов.

Решение

Работу выстроили по двум ключевым стримам — экспертиза и охват. Такой подход позволил одновременно решать имиджевые задачи и наращивать масштаб присутствия в медиа.

Команда агентства заранее определила KPI не только по количеству публикаций, но и по качественным показателям: уровню изданий, тональности упоминаний, доле цитируемости и повторным запросам от редакций.

Стрим № 1. Работа на экспертизу

Экспертные колонки

Для знакомства рынка с продуктом и командой агентство сделало ставку на персональный бренд сооснователя chad Артура Кольцова. Его экспертизу упаковывали в лонгриды и публиковали в бизнес- и отраслевых медиа, формируя образ практикующего эксперта по внедрению ИИ в реальные бизнес-процессы.

Темы подбирали с учетом зрелости рынка: от осознанного внедрения ИИ до прикладных сценариев использования нейросетей в бизнесе. Например, для «Ведомостей» Артур рассказал, когда брендам не нужен искусственный интеллект. С РБК Pro поделился сценариями использования ИИ-агентов в бизнесе, а для Setters Media подготовил подробный гайд по работе с нейросетями в 2025−2026 г., ориентированный на предпринимателей и руководителей команд, которые только начинают системно работать с искусственным интеллектом.

Материалы выходили в «Ведомостях», «Инк.», «Газете.ru», Lenta.ru, РБК Pro, IT-World, ComNews, Techinsider и других медиа. А издание Off Magazine опубликовало авторскую колонку про использование ИИ в разных отраслях в печатном издании в специальном выпуске, приуроченном к ВЭФ 2025.

Чтобы аудитория потенциальных пользователей могла поближе познакомиться с сооснователем chad, мы подготовили для «Инк.» материал, в котором Артур Кольцов рассказал про историю создания продукта и про то, как технологичному стартапу удалось за год привлечь миллион пользователей.

Результат: совокупный охват экспертных колонок — 133 млн человек.

Комментарии в СМИ

Параллельно агентство работало с экспертными комментариями. Уже в первые два месяца удалось настроить стабильный поток входящих запросов от редакций Tier-1 СМИ — дальше команда работала в режиме оперативного реагирования, помогая спикеру регулярно присутствовать в новостной повестке.

Артур комментировал темы регулирования ИИ, развития нейросетей, инвестиционные тренды, внедрение ИИ в бизнес-процессы и реальные кейсы автоматизации в компаниях. Публикации выходили в «Коммерсанте», «Российской газете», Russian Business, CNews, TAdviser, ComNews и других медиа.

Результат: охват комментариев — 73 млн человек.

Стрим № 2. Работа на охват

Исследования и аналитика

Ключевым инструментом для масштабирования охватов стали исследования. Команда анализировала обезличенные запросы пользователей в нейросетях и упаковывала интересные инсайты в новости. Такой формат позволял встраивать бренд в обсуждение общественно значимых тем — образования, рынка труда и цифровых навыков. Например, перед началом учебного года chad рассказал «Газете.ru», для решения каких задач школьники используют ИИ.

Помимо исследований, основанных на собственной аналитике, мы начали тестировать партнерский формат: например, вместе с hh.ru изучили, как россияне используют нейросети в работе, а в коллаборации с «Авито Услугами» — назвали самые популярные услуги у зумеров.

Материалы публиковали «РИА Новости», «КоммерсантЪ», «Газета.ru», RT, «Рамблер», «Вечерняя Москва», «Москвич Mag», «Мослента», «ПРАЙМ», «Инк.», Sostav, Skillbox Media, Russian Business, Hi-Tech Mail, CNews, ComNews и другие медиа.

Результат: охват исследований — 310 млн человек.

Продуктовые подборки

Чтобы закрепиться в одном ряду с популярными ИИ-приложениями, агентство инициировало подборки сервисов на основе нейросетей и включало в них chad. В материалах рассказывали о плюсах и минусах различных решений и делились лайфхаками по работе с ИИ, помогая читателям выбрать подходящий инструмент под конкретные бизнес- и повседневные задачи.

Подборки выходили на Hi-Tech Mail.ru и TechInsider.

Результат: охват — 23,1 млн человек.

Общие результаты

более 4 тыс. публикаций и сообщений с упоминанием chad в СМИ;

суммарный месячный охват — более 425 млн.

chad вошел в топ-3 маркетплейсов нейросетей по охватам и количеству упоминаний в СМИ среди основных конкурентов по версии «Медиалогии», что позволило проекту закрепиться в одном ряду с крупнейшими игроками сегмента и повысить доверие со стороны B2B-аудитории.

Артур Кольцов, сооснователь маркетплейса нейросетей chad: Пиар-продвижение стало для нас экспериментом — ранее мы не работали со СМИ и не выстраивали системную коммуникацию с медиа. За полгода сотрудничества с Rassvet.digital мы уже видим первые осязаемые результаты: бренд стал чаще появляться в деловой повестке, а к продукту начали относиться серьезнее со стороны бизнеса. Например, потенциальный клиент увидел мою колонку в «Ведомостях» и рассказал мне об этом на встрече — получилось дополнительное касание, которое сложно получить через классический маркетинг. Приятно понимать, что усилия в PR дают не только охваты, но и реальный профит.